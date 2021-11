Bertomeu cesse d’être président de l’Euroligue après un vote serré

02/11/2021 à 21:24 CET

Jordi Bertomeu n’est plus président de l’Euroligue de basket. Cela a été décidé aujourd’hui par les onze clubs propriétaires après un vote serré de six contre cinq en faveur du limogeage du Catalan, selon certains médias grecs.

Bertomeu, qui occupait le poste depuis la création de l’Euroligue il y a 22 ans, quittera son poste à l’issue de cette saison, le 30 juin 2022. Parmi les onze partenaires, Maccabi Tel Aviv, CSKA Moscou, Olympiacos, Panathinaikos, Olimpia Milan et Zalgiris Kaunas ils ont voté contre. De leur côté, les trois Espagnols Barça, Real Madrid et Basconie, en plus de Fenerbahçe et Anadolu Efes, ils l’ont fait en faveur. Dans le cas d L’ASVEL et le Bayern, qui ont obtenu la licence A en mars dernier, n’ont toujours pas le droit de vote et ont été laissés de côté.

La nouvelle n’a pas surpris les personnes impliquées. Déjà en juin, les clubs propriétaires ont licencié Bertomeu du conseil d’administration, du conseil de l’Euroligue et de la plus haute instance décisionnelle de l’organisme.

Selon ‘Eurohoops’, Bertomeu pourrait recevoir une offre pour continuer en tant que consultant dans le nouveau conseil d’administration.