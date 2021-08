Besiktas démissionne de Diego Costa

08/09/2021

Le à 18:57 CEST

Le principal concurrent de l’Atlético – MG pour avoir obtenu Diego Costa il aurait décidé de se retirer du conflit. Selon le portail turc Ajansspor, le président de Besiktas, Ahmet Nur Cebi est mécontent des exigences du staff du joueur et a décidé d’opposer son veto à l’accord.

Selon la publication, parmi les impositions demandées par le joueur figurait la condition pour que Diego Costa, en plus de son salaire, reçoive un pourcentage des ventes de t-shirts à votre nom. A part ça dans le contrat une garantie annuelle de 4 millions d’euros a été constituée et l’exigence de payer 1 million d’euros pour l’affaire.

Le mois dernier, la presse turque a fait état des négociations entre Besiktas et Diego Costa qui est actuellement sans club. L’offre était prévue pour être environ 18 millions de reais par an, signer avec l’équipe turque jusqu’en juin 2023.

Maintenant que le principal rival est hors de combat pour le joueur, L’Atlético aurait la liberté de négocier avec Diego Costa. Informations de lLa négociation entre les deux parties a été anticipée par le ge vendredi dernier. Le joueur de 32 ans a été offert au club, et ici il semble y avoir de grandes chances de négocier.

L’Atlético a mis ses négociations sur la table de Diego Costa ces derniers jours, mais le joueur a décliné l’offre. La direction du Coq essayera une deuxième offre avec de meilleures conditions, en attendant une nouvelle réunion dans les prochains jours pour régler le problème.

L’entraîneur Cuca a demandé à la direction de l’Atlético un avant-centre, Hulk est le titulaire et connaît une bonne saison, mais on espère qu’il pourra également jouer en tant que deuxième attaquant. Et le nom de Diego Costa fait plaisir à la commission et pas seulement, il a un avantage : il est brésilien. D’un autre côté, n’entrerait pas dans la limite de cinq étrangers par match, conformément au règlement des compétitions organisées par la CBF.