Besiktas doit changer de cap

23/11/2021 à 21h00 CET

Adrià Léon

Besiktas accueille l’Ajax dans un duel qu’ils doivent gagner s’ils veulent avoir une option minimale être troisième. De toute façon, un match nul entre le Sporting et Dortmund laisserait les Turcs hors jeu, quel que soit le résultat obtenu contre l’ensemble de l’Eredivise. Les Turcs, qui n’ajoutent qu’une victoire dans les cinq derniers duels de la Super League turque, ils sont neuvièmes de la compétition nationale et n’ont pas encore marqué un seul point en Ligue des champions.

L’Ajax ne peut pas se permettre une crise. Les élèves d’Erik ten Hag ne veulent pas se déconnecter dans la dernière ligne droite de la phase de groupes. Les huitièmes de finale sont impitoyables et l’équipe d’Amsterdam ne veut pas baisser les bras malgré sa qualification prématurée, moissonnée lors de la dernière journée jouée.

Au match aller, les cibles de Berghuis et Haller avant la pause, ils ont égalé les trois points de l’Ajax, ce qui était de loin supérieur à Besiktas. Les Turcs, qu’ils n’ont pas pu tirer sur la porte lors de son déplacement à la Johan Cruijff Arena, ils veulent terminer leur participation à la Ligue des champions avec un bon goût en bouche après quatre défaites qui les ont condamnés, sauf surprise, à dernier échelon de la table.

Pour cette dernière confrontation entre les Turcs et les Hollandais, Sergen Yalcine, l’entraîneur du Besiktas, ne pourra pas compter sur N’Sakala, toujours en congé pour cause de blessure. Ce ne sera pas non plus au parc Vodafone Sousa, qui entraîne une pénalité.

En ce qui concerne les intérêts d’Erik ten Hag, les pertes de Stekelenburg, Kudus et Klaiber il faut ajouter celui du propriétaire Edson Alvarez, qui purgera également une sanction pour atteindre le dernier match sans faute, contre le Sporting de Portugal.

Compositions probables :

Besiktas : Destanoglu; Ylimaz, Montero, Vida, Rosier ; Hutchinson, Pjanic ; Larin, Teixeira, Ghezzal et Batshuayi.

Ajax : Pasveer; Blind, Lisandro, Timber, Mazraoui ; Gravenberch, Klaassen; Tadic, Berghuis, Antony et Haller.

Arbitre: Irfan Peljto (Bosnie).

Stade: Parc Vodafone (Istanbul).