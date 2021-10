Besiktas et Sporting cherchent leurs premiers points

18/10/2021 à 18h45 CEST

Fans d’Isaac

Celui qui gagne a encore des options. Le Besiktas et le Sporting CP, tous deux avec 0 point après 2 tours joués, ils savent qu’ils doivent gagner pour continuer à avoir des options pour passer la phase de groupes. Une défaite ou un match nul les éloignerait du but.

Les Turcs et les Portugais n’ont pas bien commencé la saison dans la compétition nationale, où ils défendent le titre. Les deux ensembles ils sont troisièmes de leurs ligues respectives, bien qu’encore proche de deux leaderships.

En Ligue des champions, le début a été encore pire, avec les deux équipes compter leurs matchs par défaites. Turcs ils sont tombés le premier jour contre Dortmund (1-2) et dans le second contre l’Ajax (2-0). Sportif l’a fait à l’envers: dans le premier contre l’Ajax (1-5), et dans le second contre Dortmund (1-0).

En avant-première de la rencontre, l’entraîneur Sergen Yalcin a confirmé que récupérer Pjanic pour le match, après une douleur à la cuisse qui l’a empêché de jouer les deux derniers matchs. Vous n’aurez pas la même chance avec Nkodou et Topal, ce qui sera faible à coup sûr.

En portugais, Amorim il ne pourra pas compter sur sa star Pedro Gonçalves, toujours blessé au genou.