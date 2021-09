Besiktas recrute Francisco Montero, défenseur de l’Atlético

in

01/09/2021 à 20:23 CEST

Besiktas, l’un des clubs les plus titrés de Turquie, a annoncé ce mercredi la signature du footballeur espagnol Francisco MonteroJusqu’à présent à l’Atlético, qui avait déjà joué en prêt pour le club d’Istanbul la saison dernière.

“Bienvenue chez vous, Francisco Montero”, titre Besiktas dans le communiqué publié ce mercredi après-midi sur son site internet, annonçant la signature du joueur espagnol de 22 ans.

“Le défenseur espagnol, qui participait déjà à notre double championnat lors de la saison 2020-2021, a signé un nouveau contrat“, a déclaré le communiqué.

“Nous accueillons Montero chez lui, convaincus qu’il aura un rôle important dans cette nouvelle étape, et nous lui souhaitons du succès”, conclut la note.

Dans un message sur Twitter, le club d’Istanbul a publié une vidéo dans laquelle Montero se souvient de sa première fois à Besiktas comme “d’une vie difficile”. “Partir à l’étranger pour la première fois, dès son plus jeune âge, laisser sa femme enceinte, seule à la maison… femme puis avec sa fille dans ses bras.

“Je suis reconnaissant à Besiktas pour tout cela, et maintenant je reviens pour augmenter la quantité de ces beaux souvenirs. Mais maintenant d’une manière plus détendue, excitante et exigeante », conclut Montero.

Le défenseur sévillan est un joueur de la carrière de l’Atlético, dont il porte le maillot depuis l’âge de 16 ans, bien qu’il ait été prêté lors de la saison 2019-2010 au Deportivo de A Coruña et en 2020-2021 à Besiktas.