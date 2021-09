Besoin croissant de solutions centrées sur le médecin pour le secteur de la santé

Les médecins ont longtemps été contraints d’adapter les nouvelles technologies de l’information pour le plaisir, tout en les ralentissant et en impactant leur flux de pratique.

Par Sunil Raheja,

Imaginez une visite médecin-patient typique – Dans les pays plus développés, où les médecins ont accès aux dossiers de santé électroniques, ils passent beaucoup de temps à l’écran à essayer de comprendre l’historique du patient, à cliquer sur les cases et à saisir des informations dans le système pendant que le patient décrit leur plainte et ils passent par le processus de diagnostic et consultent. Dans les économies en développement et émergentes, les médecins n’ont pas accès aux antécédents longitudinaux des patients, ni le temps de les saisir lors de chaque visite et, par conséquent, seule la plainte principale est traitée, tandis que de nombreux autres problèmes restent sans réponse et affectent la qualité globale des soins.

La relation la plus cruciale et la plus centrale dans les soins de santé est celle entre le médecin et le patient et elle a été compromise en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation de la charge administrative pour les médecins, l’épuisement professionnel qui a été exacerbé par la longue lutte contre la pandémie mondiale de Covid. , la dynamique changeante de l’économie de la pratique clinique et la réduction/le plafonnement des ratios médecins-patients dans certains pays. L’OMS a estimé en 2019 que le monde manque de 4,3 millions de médecins et que le niveau de problèmes d’accès entraîne des résultats de santé sous-optimaux. Les États-Unis devraient connaître une pénurie de plus de 120 000 médecins d’ici 2034.

Nous devons permettre aux médecins d’opérer au sommet de leur licence et les aider à devenir plus productifs au lieu d’alourdir leur charge administrative et cognitive. Ils doivent être libérés de tout le reste pour pouvoir se concentrer sur la seule chose qui compte le plus : le patient. Une véritable transformation des soins de santé se produira donc lorsque des solutions centrées sur le médecin seront élaborées et quelques principes simples peuvent aider à améliorer l’engagement et la satisfaction des médecins et à leur tour améliorer la qualité globale des soins pour les patients.

Respecter l’approche du médecin dans la pratique de la médecine : Les médecins, de par la nature de leur formation et de leur engagement envers leur profession, travaillent extrêmement dur et doivent prendre des décisions qui sauvent des vies tout en faisant face à un certain nombre d’autres facteurs de stress émotionnels et physiques. Les décideurs politiques, les administrateurs, les solutions de soins de santé et les fournisseurs informatiques doivent respecter les exigences émotionnelles et physiques du travail des médecins et leur faciliter la pratique de la médecine et non la rendre plus difficile.

Refonte des workflows pour libérer du temps pour les médecins : Le médecin est souvent le travailleur le plus qualifié dans la pyramide des soins. Les faire se concentrer sur des tâches administratives plutôt que sur des tâches cliniquement discrétionnaires et cognitives lorsqu’il y a une pénurie importante est totalement indésirable.

Construire une approche d’équipe pour la prestation des soins : il est évident que les pénuries de médecins sont un problème à long terme à résoudre et sont déterminés en élargissant l’offre (grâce à un accès accru à la formation médicale et à d’autres équipes) tout en trouvant des moyens innovants de traiter la demande. Bien que les solutions à plus long terme répondent à ce besoin, la clé du succès des soins de santé consiste à établir une approche de soins en équipe où le médecin est soutenu par l’infirmière, les assistants médicaux, les travailleurs sociaux, les travailleurs de la santé à domicile, les gestionnaires de soins et d’autres pour répondre aux besoins de soins. du malade. En jumelant le médecin avec les bonnes équipes de soins, les médecins peuvent se concentrer sur la direction des soins et devenir les co-navigateurs et les quarts de la santé globale d’un patient.

Créez des solutions informatiques empathiques pour les médecins : Les médecins ont longtemps été contraints d’adapter les nouvelles technologies de l’information pour le plaisir, tout en les ralentissant et en impactant leur flux de pratique. Il est extrêmement prometteur de tirer parti de l’informatique pour rendre les médecins plus efficaces et efficients, mais les concepteurs de solutions doivent faire preuve d’empathie envers le médecin et tirer parti du contenu clinique et pratique dans la conception de leur solution. De plus, une approche unique fonctionne rarement avec des nuances spécifiques de pratique dans différents milieux de soins, spécialités et zones géographiques.

Dans l’ensemble, nous devons créer un écosystème de soins de santé dans lequel toutes les parties prenantes, patients, médecins, décideurs, entreprises de soins de santé et l’ensemble de la communauté bénéficient de chaque interaction. L’un des piliers essentiels du succès dans cet objectif est de s’assurer que nous restaurons la primauté de la relation médecin-patient et cela ne peut être réalisé que si nous permettons aux médecins de disposer de solutions et d’une infrastructure qui aident à restaurer la joie et la viabilité de la pratique de la médecine.

(L’auteur est directeur des opérations, IKS Health. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

