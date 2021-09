Besoin d’argent de poche supplémentaire ? Voici 6 objets étonnamment populaires que vous pouvez vendre sur eBay

in

Si vous avez déjà acheté en ligne en Australie, il y a de fortes chances que vous ayez acheté des articles via eBay – c’est, après tout, le plus grand marché au monde pour l’achat et la vente d’articles neufs et d’occasion. Mais avez-vous déjà réfléchi à la façon dont il peut transformer vos objets pré-aimés en argent rapide ?

Si vous avez des objets indésirables à la maison qui sont en bon état (ou peut-être même non ouverts), avant d’envisager de les jeter ou de les enterrer plus profondément dans le stockage, cela vaut vraiment la peine de jeter un œil sur eBay Australie pour voir si d’autres personnes vendent articles similaires et découvrir quels types de prix ils obtiennent.

Ci-dessous, nous avons découvert six types d’articles plutôt surprenants que les gens vendent d’occasion sur le grand marché en ligne, dont beaucoup valent une quantité inattendue de dosh.

Si vous avez besoin d’inspiration, jetez un coup d’œil aux idées ci-dessous pour voir si vous avez des trésors sans prétention qui vous attendent dans votre maison – et si c’est le cas, passez au hub des vendeurs d’eBay pour vous installer et commencer à vendre !

(Crédit image : Shutterstock)

Vêtements et chaussures d’occasion

Avouons-le – nous avons tous été coupables d’avoir acheté des vêtements ou des chaussures et de ne les porter qu’une ou deux fois avant de décider qu’ils ne correspondent pas à votre style. La bonne nouvelle est que ces faux pas personnels n’ont pas besoin d’être accrochés dans votre garde-robe inutilisés (ou rangés dans un espace de stockage) – il y a toutes les chances qu’ils puissent vivre une seconde vie heureuse et vous faire gagner de l’argent en le faisant !

Évidemment, le montant que vous obtiendrez pour la vente d’articles de mode variera considérablement en fonction de leur état et de leur valeur d’origine, mais si vous avez, disons, des chaussures à peine portées de grandes marques comme Timberland, Dr. Martens, Nike ou Adidas, ces peut faire d’excellents candidats dans la catégorie des chaussures.

Il en va de même pour les vêtements – les articles de marques de mode emblématiques peuvent rapporter un joli centime, surtout s’ils sont en très bon état. Mentionner le nombre de fois où ils ont été portés ou la raison de la vente (cadeau non souhaité ou taille incorrecte) peut également être un excellent moyen de mettre l’acheteur à l’aise.

Lors de la liste des chaussures, assurez-vous d’être clair sur leur taille (car elle peut varier selon les régions et pour les différents sexes) ainsi que sur l’état général. Si vous êtes un collectionneur de baskets, vous aurez encore plus de chances avec des chaussures en édition limitée et rares.

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Cadeaux indésirables

Il s’agit certainement d’une large catégorie, mais elle est d’autant plus susceptible de s’adapter à quelque chose que vous avez à la maison – appareils de cuisine, équipement de camping et de plein air, ou même des articles technologiques comme des écouteurs, un kit de maison intelligente et des haut-parleurs Bluetooth.

Si vous n’êtes pas ravi d’un cadeau et que vous ne pouvez tout simplement pas le retourner (que ce soit par politesse ou par une politique de retour stricte), il y a de fortes chances que vous trouviez quelqu’un d’autre qui sera ravi de le posséder et de le faire. donc sans payer le prix de détail complet.

Si votre article est toujours dans son emballage d’origine, tant mieux, car les acheteurs potentiels sauront à quel point il est vraiment inutilisé. Si ce n’est pas le cas, le fait de pouvoir inclure la boîte, les instructions et tout autre accessoire d’origine vous aidera quand même beaucoup lors de la revente.

Comme toujours, jetez un œil au prix demandé par d’autres pour des articles similaires et, s’il est toujours scellé dans son emballage, jetez un œil aux magasins le vendant neuf et ajustez (légèrement) en conséquence.

(Crédit image : Avenir)

Appareils photo argentiques

Vous pourriez penser qu’il s’agit d’un support mort, mais les appareils photo argentiques (qu’il s’agisse de 35 mm ou de format moyen) sont un article très prisé parmi les bonnes communautés, et leur valeur de revente a considérablement augmenté au cours des dernières années.

Si vous avez l’impression que vous en avez peut-être un, même s’il s’agit d’un point-and-shoot plutôt bon marché, cela vaut souvent la peine d’examiner ce que votre modèle se vend ces jours-ci.

Nous ferions une remarque importante avec cette catégorie : vous obtiendrez plus de dosh pour un appareil photo « testé sur film » (un appareil qui a récemment été utilisé et qui fonctionne), mais les acheteurs sont souvent prêts à parier et peuvent même acheter caméras cassées pour les pièces, surtout si un modèle de travail se vend pour une grande quantité.

(Crédit image : Avenir)

Anciennes consoles de jeux vidéo

Si vous étiez un enfant qui grandissait dans les années 90 – ou en fait un parent d’un tel enfant – il y a de bonnes chances que vous ayez une console de jeu classique cachée quelque part dans le stockage, comme la Nintendo 64 ou la PlayStation originale de Sony.

Les consoles à l’ancienne comme celles-ci ont une valeur nostalgique sérieuse, et de nombreuses personnes sont prêtes à payer quelques centaines de dollars pour en remettre une.

Si vous avez des manettes, des cartouches de jeux, des disques ou une console en édition limitée, c’est encore mieux. Mais que faire si votre ancienne console est cassée ? Eh bien, vous pourriez être surpris d’apprendre que les consoles cassées de toutes sortes se vendent bien sur eBay.

C’est parce que les gens les achètent souvent pour des pièces afin de réparer leurs propres systèmes, ou parce qu’ils veulent les réparer et réaliser un profit – assurez-vous simplement de les lister comme « cassé » ou « pour pièces » si c’est le cas.

(Crédit image: Carol Yepes / .)

Jouets anciens

Il arrive un moment où les enfants deviennent trop grands pour leurs jouets, mais au lieu de les ranger, il y en a beaucoup qui se vendront bien sur eBay, en particulier les jouets vintage. Qu’il s’agisse d’une poupée Barbie ou Cabbage Patch, ou d’une poupée bébé française bien conservée, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à sa valeur.

Il existe des poupées, comme les Raggedy Anns et les poupées allemandes à face de poupée (en porcelaine) qui peuvent être vendues à un très bon prix. Même les vieilles maisons de poupées peuvent être des objets de collection, selon leur état. Les vieux jeux de société ont également de la valeur – ensembles de mah-jong, Ludo, serpents et échelles, dominos, vous pourriez en tirer beaucoup d’argent.

(Crédit image : Dinodia Photo / .)

Avez-vous un hangar rempli d’outils divers qui ne sont jamais utilisés ou qui ont été remplacés depuis ? Qu’en est-il des vieilles pièces de voiture, peut-être des raccords ou des composants du moteur, qui ont été améliorés ?

Il y a de fortes chances que quelqu’un recherche ces articles, qu’il ait besoin d’une pièce spécifique pour réparer sa voiture à un prix plus abordable, ou pour approvisionner sa propre remise à outils sans faire des folies sur un nouvel ensemble brillant.

Lorsque vous vendez des outils, cela vaut la peine de rechercher ce pour quoi votre marque vend, car vous en obtiendrez certainement plus pour les noms connus qui ont une réputation de longévité – assurez-vous simplement de mentionner tout signe d’usure s’il y en a.

En ce qui concerne les pièces automobiles, il est essentiel de spécifier la marque, le modèle et, idéalement, l’année de fabrication de la voiture dont elle provient, ainsi que son état – surtout si elle a été retirée de la voiture en raison d’une casse d’une manière ou d’une autre.

Bien sûr, ce n’est pas tout ce que vous pouvez vendre sur eBay – il existe une grande variété d’articles d’occasion proposés dans des milliers de catégories différentes, alors utilisez votre imagination et partez à la chasse dans votre propre maison – il y a de fortes chances que vous en ayez quelques-uns. des articles étonnamment rentables se sont envolés, n’attendant qu’un nouveau propriétaire !

