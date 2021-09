Besoin d’argent de toute urgence ? Voici comment organiser rapidement des fonds d’urgence

Il est primordial de conserver un fonds d’urgence en gardant des liquidités en main ou en investissant dans des fonds avec une excellente liquidité.

Une personne peut être confrontée à une situation d’urgence à tout moment, qu’il s’agisse d’une urgence médicale, d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou causée par l’homme, d’une perte d’emploi ou quoi que ce soit. Il est donc primordial de conserver un fonds d’urgence en gardant des liquidités en main ou en investissant dans des fonds avec une excellente liquidité.

En règle générale, il faut conserver au moins six mois de salaire ou six mois de dépenses sous forme liquide comme fonds d’urgence. Cependant, en cas de maladie grave nécessitant une hospitalisation prolongée ou en cas de sinistre grave, un tel montant peut être insuffisant.

Si une personne ne parvient pas à maintenir un fonds d’urgence ou si le fonds est insuffisant, une personne peut avoir besoin d’organiser de toute urgence des fonds substantiels pour faire face à une situation d’urgence.

Il est donc important de savoir comment organiser des fonds d’urgence rapidement à un coût raisonnable.

« Il y a deux facteurs importants dans l’organisation de fonds à faible coût : le temps et la sensibilisation. Lorsque vous avez le temps de planifier vos achats, vous pouvez vous permettre de rechercher des produits, de comparer les prix et de trouver ce qui est disponible à un tarif beaucoup moins cher. Bien sûr, vous devez d’abord vous assurer que votre fonds d’urgence – soit un fonds d’épargne d’urgence, soit l’accès à une ligne de crédit numérique – est en place pour toutes les autres éventualités de la vie », a déclaré Anil Pinapala, PDG et fondateur de Vivifi India Finance.

« Deuxièmement, vous devez faire des recherches, connaître les différentes options qui s’offrent à vous pour numériser, prendre une décision éclairée et faire le meilleur choix. Recherchez des offres – sur les cartes de crédit, Fintech, Pay Later, et plus encore. Veillez à ne pas devenir la proie de prêteurs non agréés ; ou tout schéma trop beau pour être vrai. Enfin, un meilleur historique de crédit se traduira par une meilleure disponibilité des prêts. Par conséquent, soyez rapide dans les remboursements », a-t-il ajouté.

Selon Abhishek Soni, PDG et co-fondateur d’Upwards, “Pour le délai d’exécution le plus rapide et le coût le plus bas, les amis et la famille pourraient être une option.”

Cependant, si cette option ne fonctionne pas, Soni vous suggère d’essayer l’une des options suivantes :

– bénéficier d’un prêt personnel à faible coût ou

– casser l’un de vos anciens FD ou

– essayer d’obtenir une avance de salaire de votre employeur ou

– puiser dans une assurance maladie/vie si l’exigence de fonds d’urgence est pour un cas d’utilisation médicale

