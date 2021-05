Besoin d’argent pour couvrir des revenus irréguliers? Essayez une ligne de crédit au lieu d’un prêt personnel, d’une carte de crédit

Il est toujours préférable pour les personnes ayant des revenus irréguliers d’avoir une ligne de crédit sanctionnée, car il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Des professionnels aux petits commerçants en passant par les paris quotidiens, l’afflux irrégulier d’argent pose souvent des problèmes car les dépenses mensuelles restent plus ou moins fixes. Même pour les salariés, la perte d’emploi ou la réduction de salaire en raison de difficultés financières de l’employeur ou pendant le verrouillage au moment de la pandémie peuvent également causer des problèmes financiers.

Pour surmonter ce problème, les individus ont souvent besoin d’un soutien financier, comme celui d’une carte de crédit, d’un prêt personnel, etc. Cependant, l’une des options les moins connues, mais extrêmement avantageuses, consiste à utiliser une ligne de crédit d’une banque ou de toute autre institution financière.

«La ligne de crédit est un produit de prêt qui permet aux salariés et aux travailleurs indépendants, même s’ils ont des antécédents de crédit stressés ou sont complètement novices en matière de crédit, de donner accès à la marge de crédit sur laquelle ils peuvent puiser à tout moment. Ces lignes de crédit vont d’aussi peu que 2000 à Rs 5 lakh. Ces lignes de crédit proposées par les sociétés Fintech vont au-delà du retrait de l’argent à la banque, mais offrent des solutions innovantes comme le paiement en ligne sur un site marchand ou même la numérisation et le paiement à n’importe quel code-barres UPI proposé par FlexPay. Cela permet une expérience de type carte de crédit numérique pour les clients qui, auparavant, n’avaient tout simplement pas accès aux cartes de crédit. Les clients peuvent demander ces prêts numériquement sur leur téléphone, même avec des revenus aussi bas que 8 000 roupies », a déclaré Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance Private Limited.

Bien que tous les individus ne puissent pas obtenir une carte de crédit, trouver un prêt personnel et le rembourser pour en obtenir un autre au fur et à mesure des besoins n’est pas une option envisageable. Ainsi, avec des options de remboursement flexibles, la ligne de crédit est une bien meilleure option.

«Alors que le marché regorge de produits de crédit multiples, les solutions de crédit new-age comme les lignes de crédit se révèlent être une meilleure option, en particulier lorsqu’il s’agit de faire face à des dépenses modestes et imprévues. Il est très important d’avoir une ligne de crédit facilement accessible afin qu’elle puisse être utilisée pour tout besoin imprévu de fonds. Il permet à l’utilisateur de retirer de l’argent au fur et à mesure de ses besoins et de ne payer des intérêts que sur le montant réellement utilisé », a déclaré Pinapala.

«Par exemple, si vous avez une limite de ligne de crédit de Rs 1 lakh, et que vous utilisez Rs 50 000, alors vous devrez payer des intérêts sur Rs 50 000, pas sur Rs 1 lakh, contrairement aux prêts personnels. Une fois que vous avez remboursé le montant, votre limite de crédit est immédiatement rechargée et vous pouvez recommencer à l’utiliser. Vous pouvez retirer de l’argent plusieurs fois dans votre limite sans frais supplémentaires et vous pouvez l’utiliser sur une longue période allant jusqu’à 3 ans. La meilleure partie est que cela vous aide également à établir votre pointage de crédit tout en l’utilisant pour gérer vos dépenses », a-t-il expliqué.

Il est donc toujours préférable pour les personnes ayant des revenus irréguliers de faire sanctionner une ligne de crédit, car il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

«Il est fortement recommandé à chaque personne d’avoir une marge de crédit approuvée qui est disponible à tout moment, car nous ne savons jamais quand il y aura une urgence ou un besoin imprévu. Cependant, assurez-vous d’opter pour une ligne de crédit auprès du bon fournisseur, sinon vous finirez par payer des frais annuels / d’entretien élevés facturés par certains fournisseurs. Comme ce produit offre des fonctionnalités lucratives telles que la flexibilité, vous pouvez trouver ce produit peut de parfois être plus cher qu’un prêt personnel si vous ne l’utilisez pas en pleine conscience « , a déclaré Pinapala.

