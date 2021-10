Besoin d’argent pour faire du shopping festif ? Connaître les avantages et les inconvénients de l’utilisation de BNPL, prêt personnel et carte de crédit

Pour voir leurs proches heureux, de nombreuses personnes peuvent devoir compter sur le crédit pour effectuer leurs achats festifs.

Alors que les infections à Covid-19 diminuent, les gens ne sont pas d’humeur à laisser la saison des festivals ne pas être célébrée comme l’année dernière. Les gens se pressent sur les places de marché – en ligne et hors ligne – pour des achats festifs, malgré le fait que la pandémie de Covid-19 a durement touché les revenus et que le taux d’inflation est élevé.

En conséquence, pour voir leurs proches heureux, les gens peuvent devoir compter sur le crédit pour terminer les achats festifs. Avec de nombreuses options disponibles pour reporter le paiement, les consommateurs doivent savoir laquelle leur convient le mieux.

« Après une année de pandémie difficile, les consommateurs indiens se préparent pour les ventes de Dussehra, Diwali et Noël. Avec une pléthore d’options de financement, en choisir une peut être difficile », a déclaré Manikanta Racharla, chef de la croissance et co-fondateur chez Coine.ai.

Racharla énumère les avantages d’utiliser les cartes de crédit, Buy Now Pay Later (BNPL) et les prêts personnels pour financer les achats festifs comme ci-dessous :

Cartes de crédit: Acceptation universelle, périodes de crédit sans intérêt jusqu’à 45 jours, possibilité de convertir les montants à payer en EMI jusqu’à 12 mois. La plupart des cartes de crédit offrent des points de récompense et des remises en argent.

Achetez maintenant Payez plus tard : Accès instantané au crédit, période sans intérêt pouvant aller jusqu’à 15 jours. Les petits achats de billets de Rs 3 000 à Rs 10 000 sont idéaux pour BNPL.

Prêts personnels : Choisissez si l’exigence de crédit est élevée, car les prêts personnels ont des critères d’éligibilité stricts et l’approbation prend 1 à 2 semaines. Les taux d’intérêt sont inférieurs à ceux des cartes de crédit.

Donnant son verdict sur les trois options, Racharla a déclaré: «Les cartes de crédit sont les meilleures si vous en avez déjà une. Sinon, vous pouvez choisir BNPL. Lors de l’achat sur EMI, les cartes de crédit peuvent offrir un meilleur taux que BNPL.

Marge de crédit vs carte de crédit vs prêts à court terme : pourquoi les marges de crédit marquent-elles par rapport à d’autres options ?

Donnant son avis sur les trois options, Abhishek Soni, PDG et cofondateur d’Upwards, a déclaré : « En ce qui concerne les achats en ligne ou les produits blancs, BNPL ou les cartes de crédit sont préférables car elles offrent des prêts EMI à 0%. Pour les besoins de nature plus ouverte, comme planifier une réunion ou une réunion de famille, ou rénover votre maison, etc., un prêt personnel peut être préférable car vous devrez payer en espèces pour ces dépenses et les prêts personnels sont disponibles en ligne complète. et de manière abordable maintenant.

Exprimant son point de vue, Anil Pinapala, PDG et co-fondateur de Vivifi India Finance, a déclaré : « Le comportement des consommateurs et les habitudes de dépenses ont subi des changements importants au fil des ans, en particulier en ce qui concerne la façon dont les consommateurs effectuent leurs transactions. Buy Now Pay Later complète le boom du consumérisme, dans le but de fournir une expérience de carte de crédit numérique. »

« Lorsque vous magasinez pendant la saison des fêtes, si votre besoin est à court terme, vous pouvez utiliser des options telles que Acheter maintenant, payer plus tard que FlexPay propose, ou profiter de la ligne de crédit FlexSalary, que vous pouvez rembourser à votre convenance », a-t-il ajouté.

« FlexPay avec son crédit sur UPI, cette saison des festivals offre aux clients une portée omniprésente pour utiliser facilement la fonction Acheter maintenant, payer plus tard dans tous les magasins à travers l’Inde. De plus, il augmente également les limites de crédit aux clients pour les fêtes de fin d’année, améliorant ainsi leur pouvoir d’achat. Les cartes de crédit ont beaucoup d’offres pendant la saison des fêtes, vous pouvez donc utiliser les offres qui vous conviennent le mieux, ou opter pour une ligne de crédit, qui répond à vos besoins immédiats, sans vous alourdir beaucoup », a ajouté Pinapala. mentionné.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.