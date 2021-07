Besoin d’argent? Voici les meilleures façons d’obtenir un prêt en cas d’urgence

On ne sait jamais quand une crise financière va frapper. La crise du COVID-19, par exemple, a perturbé le bien-être financier de la classe ouvrière à travers le monde, en particulier ceux qui n’ont aucun soutien financier ni aucune économie d’urgence sur laquelle compter pendant de telles périodes.

Même si un fonds d’urgence d’au moins 3 mois de dépenses est indispensable pour faire face à une crise, il n’est peut-être pas possible pour tout le monde de retenir une telle épargne. Dans de telles circonstances, un prêt rapide s’avère être la seule option. Cependant, disent les experts, il faut être prudent et peser ses options, puis choisir le meilleur moyen possible de passer à travers.

Voici quelques options pour vous aider lors d’une urgence financière;

Faites-vous aider par la marge de crédit

Ce type de crédit appelé marge de crédit ou marge de crédit est un type de prêt non garanti qui est idéal pour les personnes qui ont besoin régulièrement de petites aides financières. C’est surtout pour ceux qui ont besoin d’un prêt à court terme pour gérer leurs urgences. Diverses plates-formes Fintech offrent désormais de telles petites limites de crédit à court terme, pour un manque de liquidités d’urgence. On peut également obtenir cette forme de crédit même sans pointage de crédit ou un mauvais pointage de crédit.

Avec l’aide d’une ligne de crédit, on peut emprunter de l’argent instantanément en cas de besoin, puis le rembourser, le tout pour une somme modique. Les experts du secteur affirment que des remboursements en temps opportun et un bon comportement de remboursement pourraient également améliorer l’accès au crédit et les cotes de crédit de l’emprunteur.

Selon le fournisseur de prêt, on peut emprunter n’importe quel montant dans la limite de crédit approuvée, puis rembourser le montant en totalité ou en partie lorsque l’emprunteur dispose de liquidités. L’emprunteur doit payer des intérêts ou des frais uniquement pendant le temps où il a accès à la ligne de crédit. De plus, si nécessaire à l’avenir, la ligne de crédit reste à la disposition de l’emprunteur pour faire face à tout type d’urgence de trésorerie.

Obtenir un prêt personnel

Semblable à la ligne de crédit, un prêt personnel est également un prêt non garanti. La différence est que les prêts personnels sont généralement des prêts à plus long terme et à durée fixe proposés dans un but précis. Les prêts personnels ont opté pour des montants de prêts plus élevés que l’on peut rembourser sur une durée allant de 1 à 5 ans ou de 12 à 60 mois. Le taux d’intérêt d’un prêt personnel s’accompagne également d’un intérêt plus élevé.

Prêt ou avance d’argent par carte de crédit

En cas de fonds d’urgence, on peut demander facilement un prêt instantané contre sa carte de crédit. Cela dit, les experts disent que tous les emprunteurs doivent savoir que les cartes de crédit sont l’une des formes de crédit les plus chères disponibles. Les cartes de crédit facturent généralement divers frais tels que des frais d’avance de fonds, des intérêts et d’autres frais pour tout crédit impayé. Même si le prêt est facilement disponible via une carte de crédit, seulement 4 pour cent de la population indienne y a accès.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.