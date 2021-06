Besoin d’assurance que la division minerai de fer de SAIL ne quittera pas Calcutta : le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra

Mitra a également déclaré que depuis l’arrivée au pouvoir de la dispense actuelle à Delhi, il y a eu “un schéma inquiétant consistant à retirer le siège des PSU de Kolkata, qui existe depuis un demi-siècle et même un siècle”.

L’échange de lettres entre le gouvernement central et le gouvernement du Bengale occidental concernant le démantèlement de la division des matières premières de la Steel Authority of India (SAIL) dans l’État se poursuit. Le 15 juin, le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a adressé une lettre au ministre de l’acier de l’Union, Dharmendra Pradhan, lui demandant de renoncer à cette décision, car cela reviendrait à dépouiller les deux unités étatiques de SAIL – Durgapur Steel Plant (DSP) et Burnpur Steel Plant ( BSP) – de leurs actifs et des pertes d’emplois pour des centaines de travailleurs contractuels.

Pradhan a écrit à Mitra dès le lendemain pour lui dire que les craintes de ce dernier n’étaient pas fondées et lui a assuré que la pratique actuelle consistant à fournir la matière première aux deux unités se poursuivrait (les usines situées au Bengale occidental obtiennent du minerai de fer des propres mines de SAIL situées dans d’autres États ) et qu’« il n’y avait aucun plan pour mettre fin ou réduire les effectifs de l’entreprise ».

Vendredi, Mitra a de nouveau écrit à Pradhan pour lui demander pourquoi le ministre de l’Acier de l’Union avait choisi de ne pas aborder la « question majeure du démantèlement du RMD ». Mitra a écrit : « Je vous exhorte encore une fois à arrêter le démantèlement du RMD et à garder son siège à Kolkata. Votre confirmation que RMD ne sera pas démantelé et que son siège social restera à Kolkata rassurera de nombreux travailleurs anxieux et leurs familles au milieu de la pandémie. J’attends votre validation rapide à ce sujet ».

Mitra a également déclaré que depuis l’arrivée au pouvoir de la dispense actuelle à Delhi, il y a eu “un schéma inquiétant consistant à retirer le siège des PSU de Kolkata, qui existe depuis un demi-siècle et même un siècle”. Il a cité le déplacement du siège d’Hindustan Steel Works Construction (HSCL), des filiales de Coal India, le déplacement du centre des comptes centraux de la State Bank of India et du siège d’UBI.

Mitra a également exprimé sa crainte que le siège de certaines institutions emblématiques du gouvernement de l’Union ne soit déplacé de Kolkata vers d’autres villes du pays dans un proche avenir. Il s’agit notamment du siège du Tea Board, de la Damodar Valley Corporation et de la National Insurance Company. La fermeture de la bourse de Calcutta, fondée en 1908, était également prévue, a-t-il allégué.

La division des matières premières de SAIL exploite 15 mines, dont des mines de minerai de fer, des mines de flux et des mines de charbon. Les huit mines de minerai de fer de la division sont réparties dans l’Orissa et le Jharkhand. Les deux mines de flux se trouvent chacune au Jharkhand et au Madhya Pradesh et les autres mines de charbon (à cokéfaction) se trouvent dans l’ECL réparties dans le Jharkhand et le Bengale occidental.

