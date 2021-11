Besoin de clarté sur la Loi sur la diversité biologique

L’engagement de l’Inde envers le Protocole de Nagoya est spécial et différent de beaucoup d’autres nations, compte tenu de sa riche diversité biologique. (Image représentative)

Par Aditya Bhattacharya

En 1998, lorsque deux ressortissants tchèques ont été arrêtés pour avoir collecté une espèce particulière de papillon dans un parc national en vertu de la loi de 2002 sur la diversité biologique (BDA), la nouvelle est passée inaperçue. India Inc. n’a jamais pensé que les dispositions appliquées dans cette situation s’appliqueraient également aux entreprises utilisant des ressources biologiques indigènes de l’Inde.

En 1993, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) est entrée en vigueur et, en 2014, l’Inde est devenue partie au Protocole de Nagoya. Le protocole met en place un système de partage équitable qui aide les États membres à permettre aux parties prenantes d’une ressource biologique de partager les bénéfices de son utilisation entre les mains de personnes, y compris les entreprises. La conséquence de cela pour l’Inde a été la promulgation de la BDA et, par la suite, des Directives sur l’accès aux ressources biologiques et des réglementations associées sur le partage des connaissances et des avantages, 2014 en vertu de la BDA ; c’était le cadre d’un partage équitable des avantages devant être mis en œuvre par les autorités créées en vertu de la loi. Le BDA a établi une structure de mise en œuvre à trois niveaux : l’Autorité nationale de la biodiversité (NBA) au niveau national, les Conseils d’État pour la biodiversité (SBB) au niveau de l’État et les Comités de gestion de la biodiversité (CGC) au niveau local. En vertu de la BDA, les candidats étaient divisés en deux catégories pour l’octroi de l’approbation. Les restrictions imposées et les exemptions disponibles en vertu de la BDA variaient également en fonction de la catégorie du demandeur. L’approbation devait être accordée au moyen d’un accord, avec des termes et conditions convenus d’un commun accord entre le demandeur et les autorités.

L’engagement de l’Inde envers le Protocole de Nagoya est spécial et différent de beaucoup d’autres nations, compte tenu de sa riche diversité biologique. Nous avons des entreprises et des entités (FMCG, thé, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, Ayurveda, Unani, agriculture, etc.) utilisant historiquement des ressources biologiques. Les dispositions d’éligibilité/applicabilité en vertu de la BDA, cependant, ont désespérément besoin de clarté. Les définitions en vertu de la BDA – la base des dispositions de fond – sont nébuleuses. De plus, les rôles, responsabilités et pouvoirs des autorités font l’objet d’un débat juridique houleux, notamment sur la question de savoir si ceux-ci ont les attributs d’une autorité judiciaire ou sont simplement là pour faciliter l’accord entre les parties prenantes pour un partage équitable.

En outre, l’élaboration de réglementations par les autorités en vertu de la BDA fait l’objet de débats sur des questions de validité, en particulier lorsque les autorités demandent une compensation monétaire aux parties prenantes des entreprises. D’où provient ce pouvoir des autorités ? Cela peut-il être fait légalement? Ces règlements, au lieu de fournir de la clarté, créent de la confusion parmi les parties concernées. En fait, la réglementation soulève une question importante qui doit être traitée immédiatement : jusqu’où les autorités peuvent-elles aller pour atteindre l’objectif de la BDA ? La loi crée un sentiment d’insécurité qui peut amener les parties prenantes à saisir les tribunaux pour contester les dispositions et/ou les règlements.

Ce qui rend le problème encore plus grave, c’est le fait que la BDA, en vertu de l’article 58, donne aux autorités le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires contre les entités non conformes. Cela signifie que, dans une situation où une entité enfreint une disposition, les autorités ont le pouvoir d’enregistrer un FIR qui peut entraîner l’accusation d’une infraction passible de poursuites judiciaires et non passible de caution. Les dispositions de la BDA et des règlements qui en découlent ont fait l’objet d’interprétations multiples ; en fait, son applicabilité à certaines entités est elle-même sujette à controverse. L’article 58 ressemble, prima facie, à une disposition visant à détourner les sujets de la loi. En effet, il n’est pas difficile d’imaginer une situation où un haut responsable d’une entreprise est entraîné vers une enquête magistrale, même si l’entreprise ignore que la BDA peut lui être applicable.

La réponse à tous ces problèmes est que le législateur modifie la loi pour garantir que la BDA est mise en œuvre pour atteindre ses objectifs sous-jacents et ne pas entraver inutilement l’utilisation durable des ressources biologiques.

L’auteur est partenaire, Lakshmikumaran & Sridharan Avocats

Co-écrit avec Vindhya S Mani (partenaire conjoint) et Sutapa Jana (associée principale)

