Besoin de combler l’écart de protection d’assurance dans le pays : membre de l’Irdai

Le secteur des assurances a fait preuve de résilience pendant les temps difficiles de la pandémie de Covid-19, a déclaré jeudi SN Rajeswari, membre (distribution), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai).

« L’industrie de l’assurance a été confrontée à un ralentissement des primes brutes, en particulier dans le secteur vie, en 2021. Au premier trimestre, elle a rencontré des difficultés avec la baisse des primes et l’augmentation des paiements de sinistres. Ce fut une année difficile, mais l’industrie a fait preuve de résilience. Le secteur indien de l’assurance a enregistré une croissance de 12,78 % dans le secteur non-vie et de 10 % dans le secteur vie jusqu’en septembre 2021 », a déclaré Rajeshwari.

Elle s’exprimait lors du sommet sur les assurances organisé par la National Insurance Academy, à Pune, sur le déficit de protection des assurances dans le pays.

En 2020, la pandémie a creusé l’écart de protection avec des pertes d’emplois et des mouvements de main-d’œuvre, a-t-elle déclaré. Un écart de protection croissant affectera la stabilité financière et la croissance du pays, avec un énorme fardeau financier à l’avenir, a-t-elle averti. Il est nécessaire de combler l’écart de protection. Une faible pénétration est une opportunité pour l’industrie de se développer davantage, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne l’écart de protection de la santé, a-t-elle déclaré, alors que l’assurance maladie se redresse, la poussée des affaires est limitée à la classe moyenne et au-dessus, laissant la population vulnérable non assurée. Bien que les programmes de santé du gouvernement soient disponibles, ils n’ont pas atteint pleinement la population, a-t-elle déclaré.

Rajeshwari a exhorté les compagnies d’assurance à revoir leurs produits et à proposer de nouvelles offres innovantes. Irdai a eu l’idée que les compagnies d’assurance adoptent les villages et assurent une assurance à 100 % dans chacun. Si 500 villages peuvent être couverts en un an, ce serait utile, a-t-elle suggéré.

MR Kumar, président de Life Insurance Corporation, a déclaré qu’une intervention précoce est nécessaire pour combler le fossé de la protection. De telles lacunes existent dans toutes les branches d’assurance, mais sont plus importantes dans les secteurs de la vie, de la santé et des retraites, a déclaré Kumar. La trinité vie, santé et retraite doit être envisagée différemment pour garantir leurs pouvoirs réparateurs afin de réduire les chocs économiques et financiers causés par la pandémie et la catastrophe, a-t-il déclaré.

Les régimes de protection sociale ont joué un rôle énorme pour atteindre le bas de la pyramide, a déclaré Kumar. Le régime d’assurance maladie d’Ayushman Bharat a aidé 2,18 millions de personnes à accéder à une hospitalisation gratuite. Le pays doit travailler sur une meilleure distribution de l’assurance avec de nouvelles entités de distribution telles que les centres de services communs et les points de vente pour développer l’activité et accélérer la pénétration de l’assurance, a-t-il déclaré.

Kumar a déclaré que l’industrie FMCG a montré que la distribution rurale peut s’avérer être une entreprise viable pour l’industrie de l’assurance. L’orientation numérique, les produits à faible coût et simples peuvent accélérer la pénétration de l’assurance dans les zones rurales, a-t-il déclaré.

G Srinivasan, directeur de la National Insurance Academy, a déclaré qu’il existe un écart de protection de 90 % dans le pays et qu’il est urgent de combler l’augmentation des pertes économiques non assurées et des pertes de vies. « L’intensité et la fréquence des calamités naturelles ont augmenté considérablement, mais seulement 10% des pertes totales sont couvertes », a déclaré Srinivasan.

Seulement 5% des gens ont une assurance habitation, 12% ont une assurance maladie, trois millions de petites industries ne sont pas assurées et très peu ont une couverture de cyber-assurance. Il y a également une augmentation des calamités naturelles et l’émergence d’autres risques tels que le risque lié au changement climatique, a-t-il déclaré. Les cyclones sont plus fréquents sur les deux côtes, ce qui n’avait pas été vu dans le passé, en particulier sur la côte ouest, a-t-il déclaré.

