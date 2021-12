Besoin de concepts uniques et prêts à l’emploi pour que les enfants développent leurs compétences, déclare Vaibhav Gupta

De nombreux enfants dans le monde souffrent de troubles d’apprentissage appelés dyslexie. Ainsi, le développement de méthodes qui aideront les enfants dyslexiques à apprendre la langue et d’autres matières est assez difficile.

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a un besoin d’impact social et de sa mise en œuvre. De nombreux jeunes entrepreneurs en herbe rassemblent leurs esprits pour se manifester pour la cause sociale. L’une des principales préoccupations environnementales dans le monde numérique d’aujourd’hui est la sensibilisation aux dernières technologies et nous pouvons renforcer notre présence et promouvoir l’éducation.

L’éducation est la clé du succès et en éduquant les masses, nous pouvons réussir dans divers aspects de l’entreprise, explique Vaibhav Gupta. L’éducation et le développement des compétences sont considérés comme le créneau des domaines plus larges et sont également destinés à couvrir les zones à faible pauvreté. Il n’est pas nécessaire de construire une école d’élite pour atteindre l’objectif d’éduquer les enfants. De nombreuses organisations ont commencé à travailler comme éducateurs à temps partiel pour le développement des compétences. Dans ce contexte, Vaibhav Gupta dit que nous devons apporter quelque chose d’unique et original aux enfants et ainsi aider à développer leurs compétences.

Pourquoi la présence de techniques de développement des compétences est-elle importante chez les enfants ?

Vaibhav Gupta

L’objectif du développement de ces activités éducatives pour les enfants est de les sensibiliser afin qu’ils puissent grandir dans la vie et devenir des citoyens indiens responsables. Diverses activités sont menées par Vaibhav comme la distribution des cahiers gratuits ainsi que des stylos et des couleurs de croquis, des pulls (hivers), des cahiers de dessin. Beaucoup d’enfants défavorisés qui en bénéficient. La promotion de l’éducation comporte de nombreux aspects. Desi crypto a de nombreux actes de charité en distribuant gratuitement du matériel éducatif aux enfants.

