Besoin de construire des systèmes résilients pour fournir des solutions pour une utilisation durable de l’eau, déclare le ministre Jal Shakti

Il est nécessaire de combler le fossé entre l’accessibilité et la disponibilité de l’eau.

Au milieu de la pression mondiale croissante sur la diminution des ressources en eau, l’Inde a souligné la nécessité de développer des systèmes résilients qui fournissent des solutions à long terme pour une utilisation durable de l’eau. Abordant la réunion sur la «mise en œuvre des objectifs et cibles liés à l’eau du Programme 2030», le ministre de l’Union de Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, a déclaré que l’approvisionnement en eau et l’assainissement doivent être au centre des efforts mondiaux dans le cadre de la réalisation de 2030 Ordre du jour. Il a été cité dans un rapport du PTI disant qu’environ 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau, la pénurie d’eau étant confrontée à 2,7 milliards de personnes pendant au moins un mois chaque année.

Le ministre de Jal Shakti, notant que les systèmes d’eau sont de plus en plus stressés et que plus de la moitié des zones humides du monde ont déjà disparu, a déclaré que le changement climatique modifiait le régime météorologique, provoquant partout des sécheresses dans certaines régions, tandis que des inondations dans d’autres. En outre, la disponibilité et la distribution de l’eau sont modifiées par la demande croissante, la limitation de la géographie et la pollution des plans d’eau. Shekhawat a déclaré que la collecte de l’eau de pluie, la conservation de l’eau et le recyclage de l’eau ont donné des résultats synergiques et qu’il est nécessaire de s’appuyer sur eux. En outre, il est nécessaire de combler le fossé entre l’accessibilité et la disponibilité de l’eau, a-t-il déclaré.

La réunion était centrée sur la mise en œuvre des objectifs liés à l’eau ainsi que sur les cibles de l’Agenda 2030, qui sont le plan pour un monde meilleur et plus durable. Selon le rapport, l’objectif de développement durable 6 concerne spécifiquement l’accès à l’eau et à l’assainissement. L’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a déclaré la période de 2018 à 2028, la Décennie de l’action pour l’eau, qui traite également des risques exacerbés d’inondations et de sécheresses et de la pression mondiale accrue sur les ressources en eau.

Le ministre a en outre déclaré qu’avec 17,7% de la population mondiale vivant en Inde, la demande d’eau dépassera de deux fois la disponibilité de l’eau d’ici 2030. Il a décrit les mesures prises par l’Inde pour atteindre l’ODD-6, en particulier la formation du Ministère de la conservation et de la gestion de l’eau en 2019 pour résoudre tous les problèmes liés à l’eau. La Clean India Mission, qui a été lancée en 2014, est devenue la plus grande campagne d’assainissement au monde avec le développement de 110 millions de toilettes en seulement six ans, ce qui a abouti à une Inde sans défécation à l’air libre.

En outre, la mission Jal Jeevan, un projet de 50 milliards USD a également été lancé par le pays pour fournir de l’eau potable sûre et courante à tous les ménages d’ici 2024. En outre, le fleuve Ganga est en cours de nettoyage dans le cadre du Plan national de conservation du fleuve, il ajoutée.