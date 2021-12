Besoin de la bonne réglementation, pas d’interdiction pure et simple

Le gouvernement et l’industrie devraient développer conjointement un code de gouvernance afin que l’écosystème fonctionne d’une manière socialement responsable

Par Rameesh Kailasam

Le jeu en ligne prend de l’ampleur à l’échelle mondiale et en Inde également, il semble connaître une augmentation phénoménale, avec un grand nombre de start-ups à venir dans cet espace. L’écosystème du jeu en ligne ne concerne pas seulement les joueurs qui viennent de différents groupes d’âge et de différents horizons, mais comprend également le monde des start-ups, des développeurs de logiciels, des distributeurs, des services de streaming, des applications, des agrégateurs, etc.

Aujourd’hui, le monde du jeu en ligne est divisé en plusieurs catégories, chacune étant raisonnablement différente des autres. Il peut être largement classé en sports électroniques ou eSports, sports fantastiques en ligne (OFS), jeux et sports occasionnels basés sur les compétences en ligne (OSCGS), jeux en ligne basés sur des cartes (OCG), etc. Les jeux de ces catégories sont disponibles pour les joueurs soit gratuitement et moyennant des frais qui peuvent prendre la forme d’abonnement, de frais, d’achat, de contribution, etc. Il est important que les législateurs et le gouvernement comprennent ces différences, en dehors des conversations de base qui dépendent généralement de la question de savoir si un jeu est un jeu de « compétence » ou de « chance ». Il existe, heureusement, différentes décisions de la Haute Cour et de la Cour suprême qui ont donné une clarté raisonnable à cet égard, permettant ainsi aux gouvernements indiens de rédiger leurs réglementations respectives.

La discussion sur les jeux en ligne a récemment fait son chemin au Parlement pendant l’heure zéro lorsque le membre de Rajya Sabha et chef du BJP Sushil Kumar Modi a demandé au gouvernement de réglementer le secteur des jeux en ligne et d’imposer des taxes. Il a déclaré que les jeux en ligne ont maintenant cédé la place aux jeux d’argent et aux paris. Le président de la Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, a ensuite demandé au ministre de l’Union des communications, de l’électronique et des technologies de l’information, Ashwini Vasihnaw, de prendre note de la question soulevée par Modi et de faire le nécessaire. Il est important que le gouvernement et l’industrie comprennent le point de vue de l’autre sur la question et parviennent à un terrain d’entente éclairé et pratique.

L’écosystème indien des jeux en ligne connaissant une croissance exponentielle, l’appareil gouvernemental du Centre et des États, y compris leurs législateurs respectifs, semble également préoccupé par les conséquences – l’effet potentiel sur la société – et a souvent préconisé l’option « interdiction » plutôt que celui de « réguler ». Les directives du NITI Aayog qui ont été écrites plus tôt pour l’industrie OFS pourraient être un bon point de départ. IndiaTech.org avait précédemment publié des livres blancs et des principes directeurs pour l’industrie OFS et OSCGS. Les organismes de l’industrie du jeu en ligne tels que la FIFS et l’AIGF ont leurs propres chartes et codes bien définis pour les membres. Cependant, c’est aussi le moment pour l’industrie de proposer un code qui aiderait à répondre aux préoccupations sociétales qui semblent avoir attiré l’attention de l’appareil gouvernemental et des législateurs.

Il est impératif que les opérateurs de jeux en ligne se conforment aux principes du jeu responsable et soutiennent le respect des exigences législatives pratiques et légitimes. Bien que l’interdiction n’ait jamais été une solution, il est important pour le gouvernement et l’industrie de s’engager dans une démarche plus significative, en prenant avec eux l’opinion et les préoccupations des parties prenantes de la société civile et des experts en santé mentale, et de travailler à l’élaboration d’un « Code pour un jeu en ligne responsable » (CROG). Le code devrait idéalement comprendre des politiques qui régissent les classifications basées sur l’âge/le genre, des interventions basées sur l’IA pour surveiller et réduire les dépendances potentielles et les limites pour les dépenses et les gains d’argent, aucun cadre politique BoT pour être juste envers les joueurs, les sensibilités culturelles, etc. Cela devrait également impliquer la création d’un environnement utilisateur sûr qui respecte les normes de confidentialité, des garanties contre la cyberintimidation, les prédateurs en ligne, les logiciels malveillants et offre une protection contre les cyberfraudes.

Le CROG devrait également fournir une protection aux joueurs vulnérables qui peuvent sembler avoir une tendance à devenir dépendants de ces jeux ou qui semblent enclins à dépenser de l’argent dans une mesure telle que leur vie normale en est affectée et donc le jeu, dans leur cas, peut être interprété comme dommageable. De telles mesures pourraient être prises via des outils basés sur l’IA qui surveillent les sommes d’argent et le temps que les joueurs consacrent au jeu avec une minuterie d’affichage et des options pour définir des limites et une barre de profits et pertes, avec des mesures préventives, le redéploiement immédiat des gains, etc. Des mesures doivent être prises pour permettre aux participants d’éviter des décisions hâtives en retardant le dépôt ou le redéploiement des gains, comme c’est le cas dans d’autres zones géographiques.

Le contenu soumis à une limite d’âge et la mise en place de normes similaires à celles de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) afin que les utilisateurs puissent faire des choix éclairés devraient être un autre élément essentiel du CROG. Alors que presque toutes les plateformes de jeux en ligne qui impliquent de l’argent nécessitent obligatoirement un compte bancaire valide dans les États où aucune interdiction n’est en place et exigent que les participants aient strictement 18 ans ou plus, des idées fausses continuent d’exister qui nuisent au secteur.

Le CROG devrait être une initiative conjointe du gouvernement et de l’industrie qui fera la promotion de l’industrie d’une manière socialement responsable et répondra aux préoccupations sociétales. Le ministère de l’Éducation a récemment publié l’Avis aux parents et aux enseignants sur le jeu en ligne sécurisé pour les enfants afin de répondre aux préoccupations concernant la dépendance au jeu et les troubles liés au jeu.

Pour une réglementation efficace, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) devrait envisager de modifier les règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) afin d’inclure des dispositions distinctes pour les variantes payantes ou par abonnement des sports fantastiques. , e-sports et autres jeux d’adresse en ligne ; le ministère pourrait également agir en tant qu’autorité nodale pour la gouvernance de la plate-forme et l’administration des différents formats de jeu d’adresse peut être attribuée comme suit dans le cadre de l’attribution des règles commerciales.

Le ministère de la jeunesse et des sports pourrait idéalement être le ministère administratif de l’e-sport et de l’OFS. En outre, il peut également inclure tous les sports en ligne qui suivent les mêmes règles et formats que ceux définis par les fédérations de jeu respectives.

L’auteur est PDG, Indiatech.org

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.