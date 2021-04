Besoin de l’heure: il est temps d’augmenter les budgets de sécurité

Sunil Sharma, directeur général – ventes, Sophos Inde et SAARC

Une étude Sophos menée auprès de 900 décideurs commerciaux en Asie-Pacifique et au Japon indique que Covid-19 a accéléré la période de numérisation et a été un catalyseur pour améliorer la cybersécurité, mais des problèmes de sécurité systémiques persistent. Bien que les organisations indiennes aient déclaré le pourcentage le plus élevé d’avoir un budget de sécurité indépendant, cela n’était pas suffisant pour arrêter les cyberattaques. Les logiciels malveillants, les attaques basées sur l’IA / ML et les attaques des États-nations sont considérées comme les trois menaces les plus graves pour la sécurité de l’entreprise dans les 24 prochains mois. De plus, les deux tiers des organisations indiennes déclarent avoir au moins une capacité proactive en matière de cybersécurité: le pourcentage le plus élevé parmi les régions Asie-Pacifique et Japon.

Le rapport intitulé The Future of Cybersecurity in Asia Pacific and Japan, en collaboration avec Tech Research Asia (TRA), souligne que les organisations indiennes doivent considérer la cybersécurité comme une valeur pour l’entreprise et augmenter leurs budgets en conséquence. En Inde, malgré le pourcentage le plus élevé d’entreprises disposant d’un budget de sécurité indépendant, 52% des organisations déclarent avoir été victimes d’une attaque de cybersécurité réussie au cours des 12 derniers mois.

Le rapport souligne que si les attaques augmentent en fréquence et en gravité, les budgets de cybersécurité sont restés largement inchangés en pourcentage des revenus entre 2019 et 2021. Dans le même temps, l’Inde a signalé le pourcentage le plus élevé d’entreprises disposant d’un budget de sécurité indépendant.

En outre, ils s’attendent à une augmentation du pourcentage médian des budgets technologiques consacrés à la cybersécurité de 9% aujourd’hui à 10% dans les 24 prochains mois.

Sunil Sharma, directeur général des ventes, Sophos Inde et SAARC, a déclaré: «Il est fortement nécessaire d’augmenter les budgets de cybersécurité pour inclure la recherche de menaces en interne ou des services externalisés tels que la détection et la réponse gérées (MDR). Nos résultats montrent qu’un budget est alloué à la cybersécurité en Inde, mais ce n’est pas suffisant. »

