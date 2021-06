Besoin de maisons plus sûres et plus grandes pour stimuler la demande de biens immobiliers résidentiels

L’immobilier résidentiel est confronté à des défis depuis un certain temps maintenant et devrait connaître une certaine dynamique à l’avenir.

Alors que l’immobilier et la construction sont restés les secteurs les plus touchés en Inde au S1FY21, il y a eu un certain dynamisme au S2FY21, avec une reprise de l’activité économique. Des mesures telles qu’une réduction du droit de timbre dans le Maharashtra, des taux d’intérêt plus bas, une demande refoulée et un arrêt des lancements ont apporté un certain soulagement au secteur immobilier. Cependant, les pousses vertes qui avaient commencé à devenir visibles ont été de courte durée car la deuxième vague de la pandémie a frappé le pays à l’improviste et beaucoup plus durement, selon un rapport de recherche de Brickwork Ratings.

En raison du programme de vaccination accéléré adopté par le gouvernement, il s’atténue maintenant et, espérons-le, les problèmes infligés par la pandémie devraient bientôt s’atténuer. Alors que le premier trimestre de l’exercice 22 devrait être presque nul pour la plupart des acteurs de l’immobilier, le rythme des ventes devrait s’accélérer dans la partie restante de l’exercice 22, avec des lancements par divers acteurs de renom. Des remises accrues, des cadeaux et des conditions de paiement attrayantes/flexibles, en plus des taux d’intérêt modérés et des mesures réglementaires, devraient stimuler les ventes pour les acteurs immobiliers, bien que seulement à partir de S2FY22. On s’attend à ce que l’espace de logement abordable joue ici un rôle clé.

L’immobilier résidentiel est confronté à des défis depuis un certain temps maintenant et devrait connaître une certaine dynamique à l’avenir. Avec l’extension de la culture du travail à domicile et de l’éducation en ligne, il existe un besoin accru de logements plus grands, en particulier pour les familles avec des couples qui travaillent. Les ventes de projets résidentiels, qui avaient repris vers la fin du T2FY21, pour ne ralentir qu’en avril et mai 2021, devraient connaître une reprise par rapport à la base inférieure enregistrée au S1FY21.

Alors que les sentiments négatifs ont conduit à une réduction des dépenses discrétionnaires, entraînant le report des décisions d’achat, le besoin de logements plus sûrs et plus grands pourrait en fait entraîner une augmentation de la demande de biens immobiliers résidentiels. Le secteur devrait également assister à une augmentation des achats de logements de la part de l’utilisateur final plutôt que des investisseurs. De plus, avec le travail à domicile prolongé pour les employés des entreprises, une certaine migration inverse vers les villes de niveau 2 et de niveau 3 est attendue, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la demande immobilière dans ces villes.

Malgré l’augmentation progressive de l’encours des prêts immobiliers des banques depuis l’exercice 2017, le taux de croissance en glissement annuel a connu une tendance à la baisse depuis l’exercice 20, en partie en raison d’un faible sentiment des acheteurs en raison du ralentissement économique, suivi de l’impact de la pandémie. La même tendance a été observée dans l’indice des prix des logements. Cependant, les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande et les niveaux élevés des stocks ont été compensées par un regain d’intérêt pour le secteur de la part des FPI en raison du régime de taux d’intérêt bas et des attentes d’une reprise à court terme.

Des niveaux de stocks élevés et une demande atone ont entraîné une stagnation des prix

Source : RBI, recherche BWR

L’immobilier commercial, qui a bien fonctionné au fil des ans, a été soumis à un stress énorme pendant la pandémie. Il a connu un taux d’inoccupation élevé et une renonciation aux baux, qui devrait se poursuivre jusqu’au S1FY22 en raison d’une offre excédentaire d’espaces de bureaux, qui est encore aggravée par de nombreux baux expirés à venir pour les renouvellements. Pour le secteur de l’immobilier commercial en difficulté, l’antidote (littéralement) est le vaccin et le rythme auquel l’administration du vaccin est accélérée. Avec cela, la demande d’espaces commerciaux devrait, espérons-le, reprendre, et les développeurs devraient également assister à une demande de reconception/refonte d’espaces pour répondre aux normes accrues en matière d’hygiène et de sécurité dans la nouvelle normalité.

Un aspect de ce segment qui pourrait prendre de l’ampleur est le concept d’espaces de co-working. Ceci, tout en économisant des dépenses en capital initiales et des coûts fixes plus élevés, se traduit également par des durées de location plus longues avec une période de blocage agréable à la fois pour le bailleur et le locataire. Un autre sous-segment de l’immobilier commercial, l’hôtellerie, est le plus touché ; la reprise, bien que lente, dépendra largement de la reprise des activités touristiques dans le pays, notamment du début des voyages internationaux.

En termes d’investissements et de levée de fonds dans le secteur immobilier, les actifs sous garde des investisseurs de portefeuille étrangers ont augmenté de 103% en glissement annuel pour atteindre 41 476 crores de roupies en mars 2021. L’amélioration des sentiments des investisseurs s’est reflétée dans la baisse des stocks dans les villes de niveau 1. Il y a eu une participation active aux émissions de Real Estate Investment Trust (REIT), avec trois REIT cotées au cours des deux dernières années, et Rs 13 000 crore ont été augmentés cumulativement. Il a reçu un bon accueil des investisseurs, et d’autres émissions de ce type sont attendues à l’avenir.

Compte tenu de la diminution des cas de Covid-19 et de l’attente globale d’une deuxième vague s’affaissant bientôt, l’environnement macro global devrait rester solide, soutenu par une demande stable (et améliorée) à une époque de taux d’intérêt les plus bas jamais observés en Inde. Alors que la demande refoulée a contribué à maintenir le secteur à flot au milieu de la pandémie, les lancements alignés par les promoteurs immobiliers offriraient en fait le soutien nécessaire pour donner un élan à la relance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.