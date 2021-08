Besoin de plus de pouvoirs pour les petits actionnaires

Néanmoins, il est important qu’ils fassent entendre leur voix. Le fait, cependant, est que les votes négatifs sont un peu comme de l’eau sur le dos d’un canard. (Image représentative)

C’est la saison de l’activisme actionnarial. Jamais sans doute n’avons-nous vu des actionnaires institutionnels s’affirmer comme ils l’ont fait cette fois-ci. Pour commencer, ils ont voté massivement contre la réélection de UK Sinha en tant que membre du conseil d’administration de Vedanta Limited ainsi que contre les comptes de l’entreprise. Les propositions, bien sûr, ont été acceptées parce que les promoteurs détiennent une participation importante de 65 % dans l’entreprise.

Mais, par la suite, ils ont réussi à faire échouer une proposition de Lupin d’accorder six millions d’options d’achat d’actions aux employés dans le cadre d’un plan ESOP ; dans ce cas, les établissements détenaient environ 41 % des fonds propres et près de 79 % ont voté contre la résolution.

La semaine dernière, ils ont décidé que Siddhartha Lal ne méritait pas d’être reconduit dans ses fonctions de directeur général d’Eicher Motors s’il devait être indemnisé de 10 % supplémentaires. Lal a réinventé Eicher et l’a porté vers de nouveaux sommets et a beaucoup fait pour la capitalisation boursière de l’entreprise ; donc, ils ne se sont pas opposés à ce qu’il soit réalisateur. Mais ils ont estimé, à juste titre, qu’une augmentation de sa rémunération n’était pas justifiée à un moment où l’augmentation médiane des salaires n’était que de 1% et les performances de l’entreprise ont été moins que ordinaires. La résolution n’a pas été adoptée.

Dans le cas de JK Cement qui souhaitait que les articles 91, 101 et 108 de l’AoA soient amendés, près de 70 % des votes institutionnels se sont prononcés contre la résolution, la tuant. Dans une multitude d’autres sociétés, bien qu’elles n’aient pas réussi à faire échouer les résolutions même si elles ont voté en grand nombre en raison de leurs enjeux relativement faibles. Ceux-ci incluent Pokarna, Venky’s, Balaji Amines et SH Kelkar pour n’en nommer que quelques-uns. Néanmoins, il est important qu’ils fassent entendre leur voix

Le fait, cependant, est que les votes négatifs ressemblent beaucoup à de l’eau sur le dos d’un canard.

Ni les entreprises ni les individus impliqués ne semblent repentis ; personne n’a vraiment l’air d’un suppliant pénitent. Ils peuvent être agacés par l’attitude de ces institutionnels et petits actionnaires, mais traitent ces événements comme des irritants mineurs, rien de plus. Les comités de rémunération et les conseils d’administration ne semblent pas non plus tirer les leçons de l’expérience passée. Il y a quelques années, les actionnaires ont rejeté la nomination de Neeraj Kanwar au poste de directeur général de

Apollo Tyres suite à une performance indifférente de l’entreprise; Kanwar a été contraint de subir une baisse de salaire d’environ 30 %. Il était compréhensible que les petits actionnaires aient été fâchés que le PDG reprenne une si grosse augmentation alors que l’entreprise n’allait pas si bien.

Il ne s’agit pas seulement des PDG, mais aussi des administrateurs indépendants qui gagnent des millions d’honoraires et doivent être tenus responsables de leurs actes. Pour que l’ESG s’améliore de manière significative, les actionnaires non promoteurs doivent s’unir ; ils doivent aider à faire connaître les recherches détaillées fournies par les cabinets de conseil en vote comme IIAS et SES, afin que tout le monde soit bien informé.

Plus important encore, cependant, le SEBI et le ministère des Affaires commerciales doivent se tenir au courant des changements réglementaires dans d’autres pays et mettre à jour les lois indiennes. Certaines juridictions – la Suède, le Brésil, l’Italie, la Turquie, le Mexique et le Chili, entre autres – prévoient la sélection effective d’administrateurs indépendants par les actionnaires minoritaires sous une forme ou une autre.

Peut-être devrions-nous adopter une partie de cette législation. Il peut sembler illogique, voire absurde, que les petits actionnaires aient un droit disproportionné sur l’émission d’options d’achat d’actions par une entreprise. Mais, lorsqu’il s’agit d’opérations financières, notamment lorsque les commissaires aux comptes les ont commentées ou qualifiées, les promoteurs devraient être exclus du vote. Après tout, s’il n’y avait eu aucun acte répréhensible, ils n’auraient rien à craindre.

