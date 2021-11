Besoin de plus de support MGNREGS – The Financial Express

Le ministère du Développement rural a déjà demandé une dépense supplémentaire de Rs 25 000 crore dans le budget supplémentaire pour 2021-2022.

De toute évidence, la demande de travail dans le cadre du programme national d’emploi rural du Mahatma Gandhi (MGNREGS) est en baisse depuis juillet de cette année ; en octobre, à 2,6 crore de personnes, il est tombé à son plus bas niveau en 21 mois. Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car cela pourrait signifier qu’il y a plus d’emplois disponibles dans l’Inde urbaine maintenant que l’économie s’est ouverte. Cependant, s’il existe effectivement une demande réelle d’emplois dans l’Inde rurale, les dépenses pour le programme d’emploi rural devraient être augmentées ; l’allocation pour l’année de Rs 73 000 crore, qui était inférieure au crore de Rs 1,1 lakh pour FY21, a été utilisée. Le ministère du Développement rural a déjà demandé une dépense supplémentaire de Rs 25 000 crore dans le budget supplémentaire pour 2021-2022.

Certes, les données révisées d’octobre peuvent refléter une meilleure image, mais les conditions dans l’Inde rurale sont quelque peu inquiétantes. Une analyse de la Bank of America révèle que l’augmentation des salaires ruraux a ralenti, avec une moyenne de 2,7% en glissement annuel sur la période avril-juillet, contre une bien meilleure augmentation de 7,4% en glissement annuel au cours de la même période l’année dernière. En outre, la décélération a été plus marquée pour les salaires non agricoles que pour les salaires agricoles ; Les analystes de BofA soulignent que des activités telles que le tissage et l’artisanat sont fortement sollicitées. Une partie de la décélération pourrait être attribuée à l’effet décroissant de l’augmentation des dépenses MGNREGS.

Encore une fois, les augmentations du prix de soutien minimum (MSP) des cultures kharif et rabi ont été relativement faibles; ceux-ci ont été augmentés d’environ 3 % en glissement annuel pour les cultures clés, contre une augmentation moyenne de 6,5 % au cours des cinq années précédentes. Heureusement, la mousson normale et le rendement stable assureront une bonne récolte. En outre, alors que les volumes peuvent augmenter d’environ 0,5 % au cours de l’exercice 22 contre 0,8 % au cours de l’exercice 21, les prix de gros élevés des principales cultures kharif indiquent une augmentation des revenus ; Les analystes de BofA voient cette augmentation de près de 14% contre seulement 7,6% au cours de l’EX21. Cependant, malheureusement, les coûts ont fortement augmenté. Les coûts agricoles, imputés à partir du WPI, ont augmenté de 13,7 % au cours de la période d’avril à août, comparativement à une augmentation annuelle moyenne de 1,3 % au cours des cinq années précédentes. Si l’on suit la tendance du WPI, qui a augmenté de 12,5 % en octobre, un sommet en cinq mois, les coûts agricoles pourraient encore augmenter. Cela, malheureusement, pourrait compenser les gains provenant de meilleurs revenus et nuire à la reprise naissante de la demande rurale.

Les termes de l’échange relativement médiocres, reflétés par la faiblesse des ventes de deux-roues et de tracteurs, justifient un soutien supplémentaire de la part du Centre. Les flux de crédit au secteur agricole au cours des six mois précédant septembre ont augmenté à un taux légèrement supérieur de 4 % en glissement annuel par rapport à 3,4 % au cours de la même période de l’exercice 21, mais il reste encore beaucoup à faire pour que la demande rurale soit stimulée.

Le mandat du MGNREGS est de fournir au moins 100 jours d’« emploi salarié » au cours d’un exercice financier à chaque ménage rural dont un membre adulte se porte volontaire pour effectuer des travaux manuels non qualifiés. La diminution du nombre de personnes exigeant du travail entre juillet et septembre pourrait être la conséquence de la mousson. Cependant, il serait utile de connaître le nombre total de jours-personnes d’emploi demandés, plutôt que seulement le nombre de personnes qui ont demandé du travail. Cela faciliterait l’estimation de la demande non satisfaite. Les données montrent que si une moyenne de 51,52 jours de travail a été fournie au cours de l’exercice 21, le nombre jusqu’à présent cette année n’est que de 37,09. En outre, les arriérés de quelque Rs 8 800 crore doivent être réglés bientôt; il y aurait, semble-t-il, des arriérés de paiements relatifs aux périodes précédentes, qui, selon une estimation, s’élèvent à 17 000 crores de Rs. Pendant ce temps, les responsables pourraient s’assurer que le programme est géré efficacement afin de minimiser les fraudes et les fuites.

