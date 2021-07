« Besoin de programmes de secours plus proactifs pour augmenter les pertes de Rs 200-500 crore encourues par l’industrie du tourisme »

Les avantages du prêt étendus ne devraient bénéficier qu’à une partie des acteurs enregistrés du voyage et du tourisme, mais les taux d’intérêt restent un sujet de préoccupation. (Source de la photo : Kerala Tourism/Facebook)

Par Aditya Chamaria,

L’industrie du voyage et du tourisme représente 8 % du PIB et un volume égal d’emplois ; regarder le poids auquel cette industrie a été soumise; les pertes ont atteint près de Rs.200-500 crores, au cours des deux dernières années. Au milieu de ces épreuves et tribulations, vient l’annonce du ministre des Finances ciblant spécifiquement une section d’acteurs du voyage et du tourisme qui comprend les guides touristiques (TG) et les voyagistes et agents de voyages (TTS). Cette déclaration vient comme une reconnaissance par le gouvernement des défis auxquels le secteur est confronté. Cependant, la gamme des entreprises impliquées dans l’industrie en particulier est vaste et reste mécontente du coup porté par les deux vagues de pandémie.

L’industrie du voyage et du tourisme est largement répartie dans une variété de segments, notamment les compagnies aériennes, l’hôtellerie, les agents IATA, les téléphériques, les groupes de voyage, etc. Une grande partie d’entre eux ont des revenus incroyablement bas depuis que la pandémie a frappé. Cela rend le besoin de l’heure d’être augmenté dans le montant du soutien offert aux prestataires de services touristiques, et il devrait être quelque peu aligné sur la taille de l’entreprise, le chiffre d’affaires et les opportunités d’emploi offertes.

La délivrance de visas gratuits de 5 lakhs stimulera certainement le moral des parties prenantes et aura des effets positifs sur les entreprises associées, uniquement lorsque le positionnement de l’Inde en tant que destination touristique plus sûre sera promu sur le front mondial. Cela semble une proposition farfelue car la nation vient de sortir de la deuxième vague, et la peur de la troisième vague se cache derrière comme suggéré par des experts médicaux. Les avantages du prêt étendus ne devraient bénéficier qu’à une partie des acteurs enregistrés du voyage et du tourisme, mais les taux d’intérêt restent un sujet de préoccupation.

L’assouplissement était attendu sous forme de versements en espèces ou de subventions de secours plutôt que de prêts sous garantie gouvernementale. Étant donné que les parties prenantes sont déjà accablées de surcoûts dus à la fermeture d’activités commerciales, seuls quelques-uns seraient intéressés à alourdir la charge sur leurs finances en sollicitant un prêt. L’un de ces segments associés, les téléphériques et les téléphériques, emploie une variété de travailleurs qualifiés et non qualifiés sur les sites de leurs projets. L’industrie des téléphériques demande depuis longtemps que la TPS prélevée sur les téléphériques soit réduite, afin qu’elle puisse être mise au même niveau que les autres options de navettage dans l’industrie du voyage et du tourisme. Une autre suggestion de l’industrie des téléphériques a été l’assouplissement en termes de remboursement des prêts et l’accélération du processus de décaissement des fonds pour les projets financés par le gouvernement.

En regardant la situation actuelle de l’économie et des entreprises, nous comprenons que les autorités et le ministère des Finances opèrent sous de nombreuses contraintes et contraintes. Cependant, les acteurs nationaux authentiques et expérimentés qui ont payé leurs impôts en temps voulu méritent à juste titre une sorte de coup de pouce financier ou des SOP qui les aident à se relever et à améliorer leurs chances de fournir et de maintenir les opportunités d’emploi générées et créées par eux pendant de nombreuses années. Cela rendra certainement l’objectif de relance de l’industrie du voyage et du tourisme réalisable et substantiel.

(L’auteur est le directeur général de Damodar Ropeways & Infra Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

