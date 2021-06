Besoin de quatre ans de plus pour devenir dur ⋆ 10z viral

Le président français Macron a dit très clairement hier que c’était formidable d’avoir à nouveau un vrai président américain. (Paraphrasé) Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a qualifié Biden de « bouffée d’air frais ». Angela Merkel a probablement eu sa première discussion avec un président américain en cinq ans. Le soulagement canalisé à travers les os des dirigeants étrangers ne concernait pas uniquement la Russie, mais une grande partie l’était.

La sécurité de l’Europe est essentielle à la sécurité américaine et vice versa. Il suffit de regarder ce que les Russes ont fait à la politique américaine pour comprendre pourquoi le reste du monde libre craint que Poutine ne se déchaîne à travers le monde libre. Bien sûr, cela ne s’arrête pas là. S’il y a une superpuissance militaire sur Terre prête à utiliser cette puissance, c’est bien la Russie. Les Russes sont déjà devenus violents en Ukraine.

Il est essentiel qu’un président américain tienne Poutine en échec. Si Poutine a le contrôle des États-Unis, il a beaucoup de contrôle sur le reste du monde.

Ainsi, il est choquant que Mike Pompeo ait essentiellement admis ce matin que Trump n’avait jamais été dur avec la Russie, ce qui signifie presque aucun contrôle. Pompeo a ensuite déclaré de manière risible – et terrifiante – que Trump n’avait besoin que de quatre ans de plus pour durcir la position de la Russie. Beaucoup, y compris ce site Web, ont prédit que Trump retirerait les États-Unis de l’OTAN lors d’un second mandat. C’est offensant :

Mike Pompeo dit à Chris Wallace que Trump n’avait besoin que de quatre ans de plus pour durcir le ton avec la Russie et défend le bilan de l’administration Trump en matière de droits de l’homme (Jamal Khashoggi n’est pas disponible pour commenter) pic.twitter.com/KnhprtPobh – Aaron Rupar (@atrupar) 13 juin 2021

Oui, et la question des droits de l’homme. Quand on est essentiellement contrôlé par l’Arabie saoudite et la Russie, on n’a aucune influence sur les droits civils mondiaux. Il faut aussi se soucier des droits civils pour faire quoi que ce soit à propos du problème. Nous n’avons jamais eu aucune indication que Trump pouvait faire quoi que ce soit ou se soucier de faire quelque chose pour les droits civils. Il n’allait pas s’améliorer avec quatre ans de plus. Il aurait été terriblement pire. Comme toujours, il aurait dépassé nos craintes les plus réalistes.

Twitter a eu quelques réflexions :

Mike Pompeo vient de dire qu’aucune administration américaine n’était plus dure avec la Russie que l’administration Trump. Il l’a dit en fait. – Joe Walsh (@WalshFreedom) 13 juin 2021

Peu importe à quel point ils ont laissé Mike Pompeo mentir sur lui-même sur Fox Propaganda, c’est un criminel qui devrait être poursuivi pour avoir utilisé le Département d’État à son profit, pour avoir menacé avec optimisme des responsables de carrière et pour avoir aidé à dissimuler le meurtre de Jamal. Khashoggi. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 13 juin 2021

Présentation du dictionnaire GQP vers l’anglais : lorsque Mike Pompeo dit qu’aucune administration n’a été plus dure avec la Russie, la traduction anglaise est : nous nous sommes entendus avec la Russie sur tout. Nous sommes des traîtres. https://t.co/ksGrc2BRr6 – Devoir d’avertir 🔉 (@duty2warn) 13 juin 2021

Pompeo appartient à la prison, pas à la télévision. – Scott Dworkin (@funder) 13 juin 2021

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que Trump avait juste besoin de quatre ans de plus pour durcir Poutine, ce qui coïncide par coïncidence avec le calendrier de Mike Pompeo pour avoir des abdos durs. – M. Newberger (@jeremynewberger) 13 juin 2021

Mike Pompeo est un extrémiste de droite et fanatique de Benghazi. Non, Mike. Trump n’a pas été dur avec Poutine, Trump a humilié les États-Unis à Helsinki. Chuck Todd rencontre la presse pic.twitter.com/RVzHCW3Zu6 – SM (@sensiblemiddle) 13 juin 2021

Alors que Mike Pompeo prétend qu’aucune administration n’a été plus dure avec la Russie que l’administration Trump, je me demande simplement s’il fait référence à la difficulté d’enlever le pantalon à couches à l’envers de Trump avant de le baiser tous les jours ? – Kyla In The Burgh 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 13 juin 2021

Je ne comprends pas. Pourquoi Mike Pompeo ne déménage-t-il pas à Moscou ? https://t.co/gJYuPev7Nu – Grant Stern est entièrement vacciné (@grantstern) 13 juin 2021

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak