Besoin de ramener les bordures de Covid à Kolkata à la lumière des foules de X-Mas: Experts

Les virologues et les experts en santé publique ont estimé qu’une répression urgente est nécessaire pour éviter une répétition de tels rassemblements de masse avec un comportement inapproprié de Covid pendant les célébrations du Nouvel An.

Un jour après que la ville ait vu d’énormes foules de fêtards de minuit se pressaient dans la rue animée de Park Street, dans l’est de la métropole, pour célébrer Noël, des experts de la santé et des médecins ont mis en garde le gouvernement de l’État contre l’autorisation d’autres rassemblements de ce type, en particulier pendant les festivités du Nouvel An, soulignant le nombre croissant de Cas de Covid dans le pays et menace émergente d’une souche Omicron plus virulente.

Les experts ont souligné que les autorités de l’État, qui avaient été félicitées pour la gestion des foules pendant Durga Puja il y a deux mois, n’auraient pas dû relâcher leur garde pendant le festival de Noël qui est également une occasion festive populaire étant donné que les gens souffrent de « fatigue de Covid ». et étaient susceptibles de se dissiper avec les normes de sécurité.

« Il semble que l’administration ait échoué hier soir. Il doit y avoir une approche stricte étant donné qu’il y a des attentes d’une augmentation des cas de COVID, en particulier avec l’avènement de la variante Omicron. Nous nous attendions à ce que le gouvernement ainsi que les gens ordinaires soient plus responsables », a déclaré à PTI le Dr Sanjib Bandyopadhyay, professeur agrégé au Burdwan Medical College, qui a traité des cas de COVID.

De telles réjouissances, jetant aux vents les protocoles de sécurité de Covid, donneraient une forte impulsion au nombre d’infections quotidiennes de Covid-19, a-t-il estimé. L’Inde a signalé quelque 6 987 nouveaux cas de Covid samedi, le Bengale occidental représentant 552 cas.

Le directeur de l’hôpital Beliaghata ID, le Dr Anima Haldar, a également tenu le gouvernement et l’administration de la police responsables d’avoir laissé les gens se rassembler en si grand nombre la nuit de Noël dans Park Street. « Le gouvernement aurait dû adopter une attitude plus stricte. Le gouvernement de l’État de Delhi l’a fait avec succès, nous aurions pu facilement reproduire cela », a déclaré le Dr Halder.

Le gouvernement de l’État a assoupli les restrictions de couvre-feu nocturne pendant neuf jours pendant la saison des fêtes de Noël et du Nouvel An. Non seulement de grandes foules ont envahi le quartier central des affaires de Park Street, mais la plupart des clubs et des hôtels ont fait salle comble pendant les déjeuners de Noël et les divertissements en soirée.

Les observateurs ont déclaré que la décision du gouvernement de l’État d’assouplir les normes de couvre-feu qui interdisaient les voyages après 23 heures était « bonne pour les affaires » mais « mauvais pour la santé publique », car le nombre de rassemblements devait augmenter étant donné que les personnes vivant pendant deux ans de les normes Covid strictement appliquées souffraient de «fatigue de Covid» et souhaitaient socialiser à nouveau.

« L’euphorie observée à Park Street lors du rassemblement de la foule pendant la nuit de Noël peut avoir des répercussions lointaines. Nous savons tous que les rassemblements avec un comportement inapproprié de Covid19 provoquent une augmentation du nombre de cas », a déclaré le Dr Subhrojyoti Bhowmick MD (Pharmacologie) de l’hôpital Peerless.

L’un des meilleurs rhumatologues de Calcutta, le Dr Syamasis Bandyopadhyay, a cependant déclaré avoir blâmé les personnes qui semblaient croire que le danger de la pandémie était terminé.

« La célébration doit être associée à la sagesse… Vous ne pouvez pas tout attendre du gouvernement. Si un si grand nombre de personnes commencent à se rassembler, que peut faire l’administration de la police ? Vous ne pouvez pas charger une foule aussi nombreuse pendant un festival », a déclaré le Dr Bandyopadhyay à PTI.

Le gouvernement du Bengale occidental a assoupli la circulation des personnes et des véhicules entre 23 heures et 5 heures du matin pendant neuf jours du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Les restrictions nocturnes et autres mesures Covid ont toutefois été prolongées jusqu’au 15 janvier 2022.

