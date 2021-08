Juridique & Réglementaire

Commissaire de la FSA au Japon : il faut « réfléchir attentivement » pour faciliter l’investissement dans la cryptographie

Le commissaire de l’Agence des services financiers du Japon, Junichi Nakajima, est ouvert d’esprit quant aux avantages potentiels des actifs cryptographiques, mais a déclaré qu’ils sont actuellement utilisés principalement à des fins de spéculation et d’investissement et non comme moyen de transfert d’argent. Nakajima a déclaré dans une interview,

“Nous devons examiner attentivement s’il est nécessaire de faciliter l’investissement du grand public dans les actifs cryptographiques.”

Nakajima, 58 ans, qui est devenu le chef du régulateur financier japonais le mois dernier, a déclaré que les nouveaux défis provenaient de la finance décentralisée (DeFi). Le mois dernier, la FSA japonaise a mis en place un groupe d’étude d’experts externes et devrait envisager des réponses réglementaires à DeFi dans les mois à venir.

Le Japon continue d’être fortement délimité après le piratage de l’échange cryptographique basé à Tokyo, Coincheck, en 2018, qui a conduit à un durcissement de la réglementation. En 2017, Nakajima a participé à la rédaction du premier cadre réglementaire du Japon pour les actifs cryptographiques qui comprenait l’exigence d’enregistrement pour les échanges.

Alors que le cadre réglementaire actuel sur les échanges a été efficace dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des clients, bon nombre des 31 plateformes enregistrées éprouvent des difficultés financières, a déclaré Nakajima, diplômé en ingénierie de l’Université de Tokyo.

Nakajima a ajouté que, contrairement aux actions, les crypto-actifs n’ont pas d’actifs sous-jacents, en tant que tels, soumis à de fortes fluctuations de prix.

AnTy

