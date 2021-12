Besoin de remédier aux disparités croissantes en Inde

La concentration de la richesse et des revenus au sommet bat ici celle des États-Unis ; une fiscalité progressive pourrait contribuer à réduire les inégalités



Il est regrettable mais vrai que la libéralisation et la réforme économique semblent n’avoir profité qu’à une petite fraction de la population. Il est vraiment inquiétant qu’il y ait une concentration croissante des revenus et de la richesse parmi les 10 % les plus riches de la population mondiale. Cela ne peut pas être une tendance saine; cela pourrait endommager le tissu social et déclencher une réaction politique comme le mouvement Occupy Wall Street il n’y a pas si longtemps.

Les 10 % les plus riches de la population reçoivent 52 % du revenu mondial tandis que la moitié la plus pauvre gagne 8,5 %. Les disparités de richesse sont plus frappantes car les 10 % les plus riches possèdent 76 % de toutes les richesses tandis que les 50 % les plus pauvres en possèdent à peine 2 %, selon le World Inequality Report 2022.

Le rapport est publié par le World Inequality Lab, sous la direction de Lucas Chancel et coordonné par Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman. Des centaines de chercheurs ont contribué à créer une base de données pour générer des estimations comparables au niveau international des disparités de revenus et de richesse sur de longues périodes.

L’Inde est l’un des pays les plus inégalitaires, les 10 % les plus riches représentant 57,1 % du revenu national tandis que la part des 50 % les plus pauvres est de 13,1 %. Les 10 % les plus riches gagnent 22 fois le revenu moyen de la moitié la plus pauvre de la population. L’inégalité des revenus en Inde est plus élevée qu’en Chine où les 10 % les plus riches reçoivent 41,7 % du revenu national tandis que les 50 % les plus pauvres gagnent 14,4 % et même aux États-Unis où les 10 % les plus riches prennent 45,5 % du revenu national tandis que la part des 50 plus pauvres % est de 13,3%.

Sur le front de la richesse, les disparités sont bien pires car l’Inde a la « distinction douteuse » du plus grand nombre de milliardaires par billion de dollars de PIB. Les rangs des millionnaires et milliardaires grandissent chaque année, surtout depuis le milieu des années 1980. Le boom mousseux des marchés boursiers pendant la pandémie de coronavirus, malgré des fondamentaux économiques faibles, a encore contribué à leur accumulation de richesse.

Selon le World Inequality Report, l’inégalité des revenus en Inde existait également dans le passé sur la base d’informations provenant de déclarations de revenus, d’enquêtes et d’autres sources, et suivait une courbe en forme de U. Sous la domination coloniale britannique, la part des revenus des 10 % les plus riches était d’environ 50 %. Après l’Indépendance, des plans quinquennaux d’inspiration socialiste ont contribué à réduire cette part à 35-40%. Depuis les années 1990, cette part est passée à 57,1 %. Alors que les 10 % les plus riches ont largement bénéficié des réformes économiques, l’essentiel de cette concentration croissante des revenus a été supporté par la moitié la plus pauvre de la population.

Cependant, les tendances récentes sont provisoires car le rapport note qu’au cours des trois dernières années, la qualité des données officielles sur les inégalités s’est détériorée. La grande question est naturellement de savoir ce qui peut être fait pour rendre le monde moins inégalitaire. Le rapport soutient avec force que les disparités sont pas inévitables car elles reflètent des choix politiques.

Le rapport passe en revue les options politiques qui s’offrent aux gouvernements pour redistribuer la richesse grâce à une fiscalité progressive et investir dans l’avenir. Après tout, la montée des États-providence modernes au 20e siècle était liée à la montée d’une fiscalité progressive et abrupte. Même avec un impôt sur la fortune modestement progressif, 1,6 % des revenus mondiaux pourraient être générés et réinvestis dans l’éducation, la santé et la transition écologique.

En Inde, ces revenus peuvent soutenir un régime de revenu de base quasi universel pour les agriculteurs ou le régime national de garantie de l’emploi, entre autres. Il est urgent d’agir avant que la concentration cumulative des revenus et des richesses ne mette sérieusement à l’épreuve le pacte social du pays.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.