Besoin de renforcer la capacité de réglementation

Par MS Sahoo

Une entreprise a besoin de liberté pour démarrer une entreprise, faire croître l’entreprise et interrompre l’activité. Les réformes des années 1990 ont inauguré la libéralisation, la privatisation et la mondialisation, démantelant le raj des permis-permis-quota. Les réformes des années 2000 ont offert la liberté sur le marché, favorisant une concurrence libre et loyale entre les entreprises. Les réformes des années 2010 ont rendu disponible la liberté de sortie pour les entreprises. Sans aucun doute, les entreprises ont largement bénéficié de la suite complète de la liberté.

Les réformes impliquaient également un cadre réglementaire pour sauvegarder la liberté, prévenir les abus et protéger les intérêts des consommateurs, afin que les marchés fonctionnent de manière efficace et équitable, avec un minimum de risques. Par exemple, les réglementations spécifient la manière d’exercer la liberté dans diverses activités commerciales telles que la mobilisation de ressources sur le marché, les acquisitions, la résolution du stress d’une entreprise, etc. Les réformes ont également créé des régulateurs statutaires chargés d’élaborer des réglementations pour remédier aux défaillances du marché. Les réglementations, au minimum, ajoutent aux coûts liés à l’utilisation de la liberté, ce qui peut ne pas déranger les entreprises si elle est inférieure aux avantages.

Certaines informations utiles ont été tirées de l’expérience. Certains régulateurs en sont venus à croire que de nouvelles réglementations sont nécessaires chaque fois que le marché échoue ou que l’État même (réglementations existantes) échoue, qu’il s’agisse d’un délit commis par une entreprise ou d’une surveillance inadéquate. La réponse réglementaire typique est l’ajout d’un ensemble de nouvelles réglementations. De telles réglementations n’étaient peut-être pas nécessaires au départ. De plus, si les nouvelles réglementations ne sont pas conçues correctement, les entreprises peuvent trouver des moyens de contourner cela, ce qui conduit à davantage de réglementations. Cela a conduit les entreprises à croire que les réglementations sont devenues excessives et, en imposant des restrictions indues, annulent les réformes. Dans le même temps, plusieurs domaines restent non réglementés ou sous-réglementés en raison, entre autres, d’une capacité réglementaire insuffisante.

De plus, les réglementations tentent de résoudre les problèmes « polycentriques ». De telles questions impliquent de nombreuses parties intéressées qui interagissent les unes avec les autres dans une situation fluide. Un petit déclencheur en un crée des tensions tout autour, avec une série incalculable de changements interdépendants, rendant la régulation difficile. Avec la sophistication croissante et la mondialisation des marchés, les réglementations sont devenues plus complexes et plus nuancées. Un régulateur est censé concevoir et modifier de telles réglementations de manière proactive, ou du moins rapidement, en réponse à la dynamique du marché sans restreindre indûment la liberté des entreprises. L’ensemble de la chaîne de réglementation, depuis l’élaboration des réglementations, la manière de surveiller et d’application, jusqu’à la révision, exerce une pression croissante sur l’appareil réglementaire, bien au-delà de la capacité existante. Les réglementations sont conçues et exécutées par des êtres humains, bien que la technologie, dans certains cas limités, puisse réduire le fardeau. Ces êtres humains doivent être des professionnels formés. Alors qu’une certaine augmentation du personnel de réglementation est nécessaire, le plus important est d’améliorer la qualité du personnel disponible.

Les régulateurs ont besoin de ressources humaines en quantité et en qualité adéquates, capables de calibrer la liberté, par le biais de réglementations, de manière continue. De même, les entreprises ont besoin de ressources humaines capables de traduire la liberté conformément à la réglementation, sans imposer de réglementation supplémentaire. Avec les bonnes ressources humaines, les régulateurs et les entreprises apprécieraient mieux le point de vue de l’autre, minimisant ainsi le coût de la réglementation. Mon expérience de travail avec diverses capacités réglementaires en Inde au cours des dernières années m’indique qu’un vide est apparu en termes de ressources humaines nécessaires pour faire fonctionner le paradigme du marché.

Pour apprécier le type de ressources humaines requises, permettez-moi de prendre un exemple de prix injuste qu’une entreprise dominante peut utiliser pour restreindre la liberté d’une autre. Ce qui est injuste pour l’un peut ne pas l’être pour l’autre. Un prix par ailleurs déloyal ne l’est pas s’il est adopté pour faire face à la concurrence. Ainsi, on a du mal à déterminer si un prix particulier est injuste dans un contexte. Il a également du mal à déterminer d’abord le marché pertinent, puis à déterminer si l’entreprise est dominante sur ce marché. Compte tenu des difficultés d’une telle détermination, on peut se retrouver avec un faux négatif ou un faux positif, ce qui peut être extrêmement dommageable. Il est donc nécessaire que l’écosystème dispose de ressources humaines capables de faire une telle détermination avec précision.

Le milieu universitaire n’a pas encore de cours qui aide à renforcer la capacité de réglementation globale dans l’écosystème. Certaines initiatives (comme le National Institute of Securities Markets de SEBI et le Graduate Insolvency Programme de l’IBBI) sont venues combler le vide, mais elles sont trop insuffisantes pour les besoins du marché. Par conséquent, l’écosystème embauche des diplômés en droit, en économie, en comptabilité et en gestion, et tente de les façonner pour servir une économie de marché réglementée.

Les universités, en particulier les écoles de commerce, devraient donc envisager de proposer des réglementations, qui entremêlent les disciplines du droit, de l’économie, de la gestion, de la comptabilité et des sciences du comportement. Sinon, les régulateurs pourraient envisager de créer un institut d’études réglementaires. Les diplômés en réglementation pourraient être facilement employés par les entreprises ainsi que par les régulateurs. Comment exactement cela se passe, c’est à chaque institution de travailler, mais l’énormité de ses besoins ne peut pas être surestimée.

L’auteur est l’ancien président de l’IBBI

