Besoin de rire ? Vous voulez avoir peur ? Découvrez ces nouveaux films sur Netflix ⋆ .

Vous cherchez un film mais vous ne savez pas quoi choisir ? Netflix propose de nombreux titres nouveaux et passionnants facilement disponibles pour toutes les humeurs. Nous rassemblons quelques options ci-dessous.

Si vous voulez rire… Bon sur le papier

Iliza Shlesinger de Last Comic Standing joue le rôle d’une femme (basée sur elle-même) qui essaie de savoir si le charmant crétin (Ryan Hansen) pour lequel elle craque est aussi parfait qu’il en a l’air. Ou est-elle sur le point d’être la réplique de l’une des blagues les plus cruelles de Cupidon ? Première le mercredi 23 juin

Si vous voulez une comédie dramatique réconfortante… Paternité

Le comédien Kevin Hart montre son côté plus doux en tant que veuf qui apprend ce que la famille signifie vraiment lorsque sa belle-mère (Alfre Woodard), deux meilleurs amis (Lil Rel Howery et Anthony Carrigan) et son patron (Paul Reiser) l’aident à élever sa fille. D’après le best-seller de Matthew Logelin Two Kisses for

Maddie. Disponible dès maintenant

Si vous voulez avoir peur… Rue de la peur, première partie : 1994

Les contes d’horreur classiques de l’auteur RL Stine lancent le premier volet de cette trilogie à glacer le sang sur une ville littéralement hantée par son passé. Dans la première partie, les adolescents de Shadyside (y compris Olivia Welch de Panic) se rendent compte qu’ils ont été ciblés par un mal intemporel. Les frayeurs se poursuivent dans l’épisode du 9 juillet 1978 et dans l’histoire d’origine du 16 juillet remontant (à juste titre) à 1666. Première le vendredi 2 juillet

Si vous voulez une évasion ridicule… Amérique : le film

Channing Tatum met le “What the F?” dans Founding Fathers comme la voix d’un George Washington qui lance une tronçonneuse pour ce dessin animé sur la guerre d’indépendance qui est bien plus hystérique qu’historiquement exact. Olivia Munn et Andy Samberg s’expriment également. Première le mercredi 30 juin

Lien source