Besoin de s’associer à des organisations communautaires pour les soins de Covid dans l’Inde rurale

Par Ranjana Das

Les demandes de lits, de bouteilles d’oxygène, de remdesivir et de lits d’urgence sur notre chronologie des médias sociaux ont été remplacées par des images de corps flottant dans le Gange, enterrés sur les rives de la rivière ou allongés à moitié mangés, de patients accrochés à des gouttes salines sur le au bord de la route, implorant les médecins de les voir, et de personnes mourant à bout de souffle.

L’année dernière, l’Inde rurale a presque échappé à Covid-19. Cette année, la propagation n’était pas anticipée et, comme partout ailleurs, nos systèmes de santé, tant publics que privés, étaient loin d’être préparés.

Les chiffres signalés pourraient ne pas être représentatifs des cas réels de Covid dans les villages, car l’Inde rurale vit avec une faible sensibilisation à la santé, des soins de santé et des infrastructures de base en ruine et de faibles tests. Avec l’enregistrement numérique des vaccins, l’accessibilité pour la population rurale sera encore plus problématique. À l’heure actuelle, l’Inde rurale est coincée entre des services de santé épouvantables dans les villages et un manque flagrant d’abordabilité et d’accessibilité dans les villes et villages voisins.

Aucune leçon n’a été tirée de 2020. Au moins maintenant, les États peuvent renforcer leurs institutions communautaires pour soutenir des systèmes de santé ruraux mal équipés et en sous-effectif.

Selon les statistiques sur la santé rurale (RHS 2019-20), il existe 155 404 sous-centres ruraux (SC), 24 918 centres de santé primaires (SSP) et 5 183 centres de santé communautaire (CSC). Selon l’ERS 2018, il y a un déficit de 18% de SC, 22% de PHC et 30% de CHC. Ce qui l’aggrave, c’est l’inaccessibilité des SSP et des CSC ; dans certains cas, ces centres sont assez éloignés des villages, ce qui fait que les gens se tournent souvent vers des professionnels de la santé privés non enregistrés, jhola chhaap, pour gagner du temps et de l’énergie. De plus, ces centres de santé se trouvent dans des bâtiments publics délabrés et délabrés, sont rarement ouverts et sont mal équipés pour traiter même les maladies les plus élémentaires.

L’Inde a un ratio médecins-population de 1:1445 ; l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un ratio de 1:1000. Le ratio de la population de médecins au Bihar est de 1:28 391. D’autres rapports font état d’un déficit de 600 000 médecins. Selon RHS 2018, il y a un déficit de 14,1% en ANM (Auxiliary Nurse Midwife) au niveau SC et SSP ; Les ANM sont essentiels pour assurer la prestation des services médicaux de base jusqu’au dernier kilomètre. Avec une telle pénurie d’infrastructures et de ressources humaines, le système de santé rural n’est pas en mesure de gérer la propagation de la pandémie.

Les directives du MoHFW sur la gestion de Covid énoncent trois types d’installations de gestion de Covid : (i) Covid Care Center (CCC), qui n’offrira des soins que pour les cas qui ont été cliniquement classés comme cas légers ou très légers ou comme cas suspects de Covid-19, ( ii) un centre de santé Covid dédié (DCHC) qui sont des hôpitaux qui doivent offrir des soins pour tous les cas qui ont été cliniquement classés comme modérés et (iii) un hôpital COVID cédé (DCH) sont des hôpitaux qui doivent offrir des soins complets principalement pour ceux qui ont été cliniquement assigné comme sévère.

Les directives sont claires sur ce que les installations ci-dessus devraient comprendre pour prendre en charge les cas légers, modérés et graves. Par exemple, le DCH doit être un hôpital à part entière ou faire partie d’un hôpital en bloc et doit disposer d’installations d’oxygène et de ventilation ainsi que de médecins et d’infirmières.

Les SC et les SSP ne sont pas qualifiés pour traiter même les cas suspects et bénins. L’année dernière, ces centres ont servi de centres d’isolement pour les migrants dans des États comme le Bihar et l’UP, mais n’ont pas bien fonctionné. La non-disponibilité de nourriture, d’installations d’assainissement et d’hygiène adéquates étaient des sujets de préoccupation majeurs.

Mis à part les directives, il y a peu de bases qui doivent être assurées pour fournir un environnement sain aux patients, y compris une alimentation adéquate, de l’eau et des exigences d’assainissement et d’hygiène spécifiques au genre, et c’est là que réside la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les panchayats et les institutions locales.

On a beaucoup parlé de boucler les panchayats dans la gestion de la propagation de Covid, et cela aurait dû être fait dès le début. Il n’est pas trop tard et les panchayats peuvent, même maintenant, jouer un plus grand rôle pour assurer des services de qualité dans les centres de gestion Covid, principalement ceux qui traitent les cas suspects et bénins. Des groupes d’entraide locaux peuvent être mis en place pour fournir des repas de base et cuisinés à la maison. L’année dernière, ce qui a grandement aidé quelques-unes de mes collègues à se remettre de COVID dans un établissement de soins de Parsa (à l’extérieur de Patna), ce sont les repas cuisinés à la maison par des membres du groupe de femmes qui ont préparé les repas à domicile et fournis à l’établissement. Cet aspect reçoit souvent peu d’attention et peut rendre l’isolement pénible pour les patients s’il n’est pas assuré.

L’un des éléments clés de la Mission nationale de santé est le Comité villageois de santé, d’assainissement et de nutrition (VHSNC). Les comités ont été formés pour mener des actions collectives sur les questions liées à la santé et ses déterminants sociaux au niveau du village. Ceux-ci, ainsi que les jeunes locaux, peuvent être formés en tant que soignants avec une formation de base sur les soins Covid d’une institution cliniquement réputée et sur la sensibilisation à la distanciation sociale, à la protection des masques, au lavage des mains, à la sensibilisation aux vaccins, à l’isolement et aux soins préventifs Covid. En fait, les membres de ces groupes peuvent travailler en étroite collaboration avec les SHG pour assurer une alimentation de qualité aux patients dans les centres de soins Covid situés à proximité.

Nous savons que l’identification des personnes séropositives au Covid s’avère un défi en milieu rural. Souvent, les gens la traitent comme une grippe et dépendent de remèdes maison. Au moment où ils réalisent qu’il s’agit peut-être de Covid, il est souvent assez tard. La fourniture de thermomètres et d’oxymètres numériques aux agents de santé au niveau du village pour qu’ils effectuent simplement une surveillance porte-à-porte sur une base régulière aidera à identifier les cas positifs dès le début.

Ensuite, il y a le Rogi Kalyan Samitis qui peut jouer un rôle essentiel dans la mise en place, le fonctionnement, le suivi et le financement des installations de gestion de Covid. Ces Samitis ou comités de bien-être des patients sont composés de membres des institutions locales de Panchayati Raj (PRI), d’ONG, d’élus locaux et de fonctionnaires du secteur public responsables du bon fonctionnement et de la gestion de l’hôpital, de l’unité de première référence (FRU) et du CHC. Ces Samitis ont le pouvoir de prescrire, de générer et d’utiliser les fonds avec eux selon leur meilleur jugement pour le bon fonctionnement et le maintien de la qualité des services. Cela en fait des acteurs essentiels dans la gestion des installations Covid. En fait, les ONG peuvent travailler en coordination avec les Samitis pour mettre en place des installations Covid dans les zones rurales.

L’infrastructure de santé rurale en ruine exige une action rapide et la meilleure façon de le faire sans réinventer la roue est d’exploiter le pouvoir des communautés locales. L’ASHA, les travailleurs d’Anganwadi et les ANM sont de toute façon les principaux acteurs pour le suivi et l’isolement des cas suspects de Covid et le conseil aux communautés rurales et si les VHSNC et Rogi Kalyan Samitis fonctionnent avec eux, cela peut constituer le moyen le plus efficace de gérer la propagation rurale.

