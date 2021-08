Besoin de se rassembler pour 2024: la présidente du Congrès Sonia Gandhi aux dirigeants de l’opposition

in

Gandhi a déclaré que la session de mousson du Parlement a vu “l’unité déterminée” de tous les partis d’opposition. Les partis, a-t-elle dit, fonctionnaient de manière coordonnée avec des discussions quotidiennes entre les chefs de file. (Image ANI)

S’exprimant pour la première fois sur la nécessité pour les partis d’opposition de se réunir avant les élections de 2024 à Lok Sabha, la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a déclaré vendredi aux principaux dirigeants de l’opposition qu’il n’y avait “tout simplement pas d’autre alternative” que de travailler “en cohésion”.

Lors d’une réunion de 19 partis d’opposition, dont le Congrès, Gandhi a déclaré que tous les partis ont des « compulsions », mais leur a rappelé que le moment était venu de s’élever au-dessus d’eux.

La réunion a réuni entre autres le chef du Congrès de Trinamool et le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, le chef du DMK et le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, le chef de Shiv Sena et le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, le chef du PCN Sharad Pawar, le chef du JMM et le ministre en chef du Jharkhand Hemant. Soren, Tejaswi Yadav du RJD, le secrétaire général du CPM Sitaram Yechury, le D Raja du CPI, le chef du PDP Mehbooba Mufti, le chef de la Conférence nationale Farooq Abdullah.

De hauts dirigeants du Congrès, dont l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge et AK Antony, ont également assisté à la réunion, tout comme Jayant Chaudhary du RLD, Sharad Yadav de Loktantrik Janata Dal et des représentants de l’AIUDF de l’Assam, Viduthalai Chiruthaigal Katchi du Tamil Nadu, JD( S), RSP, Kerala Congress (M) et l’IUML.

Gandhi a déclaré que la session de mousson du Parlement a vu “l’unité déterminée” de tous les partis d’opposition. Les partis, a-t-elle dit, fonctionnaient de manière coordonnée avec des discussions quotidiennes entre les chefs de file. « Je suis convaincu que cette unité sera également maintenue lors des futures sessions du Parlement. Mais la bataille politique plus large doit être menée en dehors de celle-ci », a-t-elle déclaré.

“Bien sûr, le but ultime est les élections de 2024 à Lok Sabha pour lesquelles nous devons commencer à planifier systématiquement avec l’objectif unique de donner à notre pays un gouvernement qui croit aux valeurs du mouvement pour la liberté et aux principes et dispositions de notre Constitution », a-t-elle déclaré.

« C’est un défi, mais ensemble, nous pouvons et devons le relever car il n’y a tout simplement pas d’autre alternative que de travailler en cohésion. Nous avons tous nos compulsions, mais il est clair qu’un moment est venu où les intérêts de notre nation exigent que nous nous élevions au-dessus d’eux », a-t-elle déclaré.

Les compulsions, en fait, étaient clairement visibles. À quelques mois des élections de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, le Parti Samajwadi et le BSP n’ont pas assisté à la réunion. L’AAP, qui est l’un des principaux opposants au Congrès au Pendjab où les élections législatives sont prévues au début de l’année prochaine, n’a pas été invité à la rencontre virtuelle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.