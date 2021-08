Besoin de trois acteurs du secteur privé sur le marché des télécommunications : Gopal Vittal, PDG de Bharti Airtel

S’adressant aux analystes un jour après l’annonce des résultats du trimestre d’avril à juin, Gopal Vittal, directeur général et PDG de l’Inde et de l’Asie du Sud, a déclaré qu’il y avait de graves tensions financières dans l’industrie et a souligné que l’un des acteurs a déclaré au gouvernement qu’il avait gagné ne pourra pas payer sa cotisation à venir en mars 2022.

L’appel à un plan de secours pour l’industrie des télécommunications s’est intensifié mercredi, Bharti Airtel déclarant que le secteur en difficulté financière avait besoin de l’aide du gouvernement et que des efforts devaient être faits pour garantir que trois acteurs du secteur privé restent sur le marché.

« Nous espérons que le gouvernement fera quelque chose pour apporter un certain soulagement à l’industrie. Encore plus important, je pense que si Arpu (revenu moyen par utilisateur) peut augmenter, la réparation de l’industrie aura certainement lieu. J’aimerais voir un marché à trois acteurs se poursuivre car il convient à un pays aussi grand que l’Inde », a déclaré Vittal.

Il a déclaré que l’industrie a fait des investissements substantiels et qu’il y a beaucoup d’emplois, directs et indirects, et de nombreuses parties de l’écosystème qui dépendent de cette industrie pour l’emploi et la subsistance. “Je pense que d’un point de vue national, il sera approprié de voir une structure industrielle avec des acteurs 3 + 1 – du secteur public – non seulement survivre mais prospérer”, a ajouté Vittal.

Vodafone Idea a écrit au gouvernement pour l’extension du moratoire sur les versements différés du spectre qui sont dus en avril 2022. Le 7 juin, son président Kumar Mangalam Birla a écrit au gouvernement en proposant de céder sa participation dans la société à tout secteur public, gouvernement , ou une entité financière nationale, qui peut maintenir l’entreprise en activité.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres hausses de tarifs étaient à l’horizon pour un plus grand nombre de clients, Vittal a déclaré qu’il pourrait être difficile pour Bharti de le faire car ses tarifs sont déjà deux fois supérieurs à ceux de ses concurrents et de nouvelles hausses entraîneront une érosion de la clientèle et de la compétitivité. “Aller au-delà de la prime que nous avons aujourd’hui sur le grand pool de 500 millions de smartphones pourrait conduire à un certain détournement de certains clients dont les prix sont élastiques, et par conséquent, nous devons être un peu prudents à ce sujet… nous sommes déjà sur un premium et c’est là que nous ne serons peut-être pas en mesure de faire le premier pas, simplement parce que cela pourrait conduire à une plus grande érosion de la clientèle et par conséquent à une érosion de la compétitivité », a déclaré Vittal.

Bharti a récemment augmenté les tarifs à deux extrémités – les utilisateurs professionnels postpayés et les abonnés prépayés d’entrée de gamme.

Vittal a réitéré que la société vise à avoir un Arpu de Rs 200 à court ou moyen terme et par conséquent de Rs 300. L’Arpu de la société au cours du trimestre d’avril à juin était de Rs 146, le meilleur de l’industrie.

À une question sur les plans d’investissement dans le contexte du déploiement de la 5G, Vittal a déclaré, selon les rapports, que les enchères pourraient avoir lieu au début de l’année prochaine et que le prix du spectre 5G pourrait être réduit, mais l’intensité des investissements devrait rester aux mêmes niveaux que la plupart des le réseau est évolutif vers la 5G.

À une autre question sur les smartphones à bas prix et le modèle de subvention, Vittal a déclaré qu’à des niveaux si bas d’Arpu, il sera difficile d’accorder une subvention, mais la société a l’intention de s’associer avec des OEM (fabricants d’équipement d’origine) et d’autres parties prenantes pour fournir des appareils à faible coût. .

En ce qui concerne les ajouts d’abonnés, Vittal a déclaré que la société s’attend à une consolidation des cartes SIM à des prix bas en août alors que les hausses de prix entrent en vigueur.

