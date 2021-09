Besoin de voir les promesses de dons d’une manière plus contextuelle, selon l’étude de l’ISB ; appelle à la prise de conscience sur l’engagement

Pour aider la société à éviter tout inconvénient du nantissement d’actions, le rapport explique comment le conseil d’administration d’une entreprise doit mettre en garde les promoteurs contre le nantissement excessif de leurs actions. (Photo : REUTERS)

Selon une étude du Thomas Schmidheiny Center for Family Enterprise de l’Indian School of Business (ISB), l’engagement de parts par les promoteurs d’une entreprise a souvent aidé à lever des capitaux pour des projets stratégiques et à créer de la valeur pour les parties prenantes. Appelant à une vision plus équilibrée et contextuelle de la mise en gage d’actions, Sougata Ray, co-auteur du rapport, a déclaré que le récit négatif couramment colporté sur la mise en gage dissuade souvent les débats factuels, informés, équilibrés et nuancés sur son utilité, ses causes et ses conséquences. , soutenu par des recherches rigoureuses malgré son omniprésence en Inde et dans de nombreuses autres économies du monde. En outre, le rapport a énuméré de nombreuses implications que la promesse de partage a pour diverses parties prenantes.

Le rapport, co-écrit par Nupur Pavan Bang, Sougata Ray, Nandil Bhatia et Kavil Ramachandran, a déclaré que les plans d’investissement trop optimistes et la mise en gage excessive d’actions par les promoteurs, avec une stratégie de remboursement pré-planifiée, est susceptible de conduire à un crise. “De nombreux promoteurs risquent de perdre la propriété majoritaire de leurs entreprises familiales si les actions nanties sont invoquées par les institutions financières”, ont-ils déclaré.

Pour que les investisseurs évitent tout impact négatif sur leur portefeuille d’une telle activité, le rapport suggère de garder une trace de leur portefeuille et d’évaluer régulièrement les actionnaires de contrôle de l’entreprise. Il a été conseillé aux investisseurs de vérifier si les actionnaires de contrôle des entreprises dans lesquelles ils ont investi ont mis en gage leurs actions.

Pour aider la société à éviter tout inconvénient du nantissement d’actions, le rapport explique comment le conseil d’administration d’une entreprise doit mettre en garde les promoteurs contre le nantissement excessif de leurs actions. Le rapport a ajouté que le conseil d’administration devrait protéger l’entreprise de ces actionnaires s’ils tentent de gérer les appels de marge en prenant des décisions hâtives ou à court terme dans l’entreprise. L’étude explique également comment les régulateurs tels que la RBI et le SEBI devraient adopter une vision plus équilibrée de l’engagement lors de l’élaboration des politiques.

En outre, l’étude met l’accent sur la nécessité de créer une prise de conscience et de construire des processus de gouvernance familiale plus solides qui mettraient des freins et des contrepoids en ce qui concerne les engagements excessifs. « L’étude fournit un appel clair pour reconnaître que la mise en gage est un outil important pour accéder au capital financier pour les promoteurs familiaux. C’est un moyen légitime de lever des fonds d’entreprise parmi les entreprises familiales et une source de fonds pour redresser l’entreprise familiale si elle est en difficulté », a déclaré Nupur Pavan Bang, l’un des auteurs du rapport.

