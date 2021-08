Besoin d’efforts de vax plus forts : le gouvernement doit pousser les fabricants de vaccins, les gens ne doivent pas devenir complaisants

in

Le ministère de la Santé a rappelé que les vaccins « modifient la maladie » (atténuent) et ne préviennent pas la maladie, tout en avertissant que septembre et octobre seront cruciaux pour la gestion de la pandémie en raison du calendrier des festivals.

Huit mois après le lancement de ses efforts de vaccination contre le Covid-19, l’Inde a réussi à administrer 60,4 crores de doses de vaccin, dont 13,7 crores de deuxièmes doses. Le rythme de l’inoculation s’est maintenant accéléré, atteignant 52,16 lakh/jour en août contre 29,96 lakh en avril (il avait chuté à 19,69 lakh en mai). Cependant, comme cela est évident depuis un certain temps, l’effort de vaccination doit être beaucoup plus concerté. Par exemple, alors que 50 % de la population de plus de 18 ans a reçu une dose unique du vaccin, seulement 15 % ont reçu la deuxième dose.

Compte tenu des écarts stipulés entre les deux doses de vaccins, cela suggère que l’élan pour ce groupe de receveurs de vaccins n’a pas été quelque chose d’enthousiasmant. Les problèmes d’offre et de demande de vaccins ont également affecté la couverture. Pendant ce temps, même si le taux global de positivité des tests (TPR) pour le pays reste faible, 41 districts du pays ont un TPR supérieur à 10% – le Kerala, qui a signalé un TPR de 18% jeudi matin, représentait 58% des nouveaux cas dans le pays au cours des sept derniers jours.

Le ministère de la Santé a rappelé que les vaccins « modifient la maladie » (atténuent) et ne préviennent pas la maladie, tout en avertissant que septembre et octobre seront cruciaux pour la gestion de la pandémie en raison du calendrier des festivals. Dans un tel contexte, plusieurs États s’apprêtant à rouvrir les écoles – le Centre a appelé les États à vacciner d’urgence le personnel scolaire – pose un défi de taille.

Le président du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI), NK Arora, a déclaré qu’une réouverture progressive des écoles dépendra de la vaccination des adultes qui devraient entrer en contact avec les élèves. Des experts aux États-Unis, qui voient un nombre record d’enfants infectés et hospitalisés, pensent que la réouverture des écoles pourrait aggraver le problème. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas rouvrir les écoles – en effet, la fracture numérique croissante entre les nantis et les démunis assombrit l’avenir de millions d’étudiants issus de familles pauvres. Cependant, avec un vaccin pour les enfants âgés de 12 à 17 ans attendu seulement en décembre, les États ne peuvent pas se permettre de baisser la garde dans la moindre mesure.

Un effort significatif pour éviter une autre deuxième vague comme une catastrophe nécessitera une vaccination pour aller sur un overdrive. Alors qu’Arora a déclaré aux médias jeudi qu’il n’y avait aucune proposition de modifier l’intervalle de dose pour Covishield, Covaxin ou Sputnik V à l’heure actuelle, le gouvernement doit s’appuyer sur les fabricants de vaccins pour augmenter la production. Comme le montre une analyse de howindialives.com, l’approvisionnement en vaccins, malgré l’élan récent, doit être considérablement renforcé pour que l’Inde puisse atteindre ses objectifs de couverture vaccinale pour l’année. Le Serum Institute of India (fabrication de Covishield) et Bharat Biotech (fabrication de Covaxin) ont tous deux augmenté leur production, mais Bharat Biotech devra relever le défi : les fournitures de Covishield sont passées de 49 millions en mai à 100 millions par mois maintenant, et les fournitures de Covaxin est passé de 9 millions par mois à 15 millions.

Le président de NTAGI a semblé optimiste quant aux exportations de vaccins de l’Inde en 2022, mais, pour cela, les objectifs nationaux pour 2021 doivent être atteints et cela dépend d’un approvisionnement en vaccins considérablement amélioré. Cela dit, les gens devront observer un comportement approprié à Covid; Le cas du Kerala, post Id et post Onam, montre le coup que peut infliger la complaisance de la population et des autorités cédant aux compulsions populistes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.