Besoin d’un code de conduite pour le comité des créanciers

Compte tenu de la manière dont les prêteurs de Videocon Oil Ventures (VOVL) Limited, une filiale de Videocon Industries Limited (VIL), auraient contacté la direction d’ONGC, afin d’assurer une plus large participation au processus de résolution de l’insolvabilité, un code de conduite pour le Comité des créanciers est clairement nécessaire. En effet, les nombreux cas de mauvaise réalisation par les créanciers et les longs litiges croisés, au cours des deux dernières années, ont à juste titre attiré des critiques.

Le caractère sacré du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) est tombé dans l’ombre, les tribunaux soulevant des questions sur le jugement commercial des créanciers dans le processus d’insolvabilité du groupe Videocon. Les banquiers veulent ostensiblement éviter l’embarras auquel ils ont été confrontés lors de la résolution VIL ; à l’époque, le banc de Mumbai du NCLT avait interpellé le consortium pour avoir accepté une offre pour 13 entités du groupe Videocon – présentée par Twin Star Technologies d’Anil-Agarwal – qui était étonnamment proche de la valeur de liquidation. La coupe de cheveux était à 95%.

Le Comité parlementaire permanent des finances avait noté qu’il était nécessaire d’élaborer un code de conduite pour le consortium afin de faciliter une meilleure prise de décision. Après tout, le CoC a le dernier mot lorsqu’il s’agit de décider des offres. Le code doit garantir que tout processus mis en place doit être suivi ; malheureusement, les créanciers battent le processus à leur convenance. Le processus de vote doit être structuré sans trop de tours, comme cela se produit dans certains cas.

Encore une fois, le processus de nomination des professionnels de l’insolvabilité devrait changer. La nomination des professionnels de l’insolvabilité devrait être supervisée par le tribunal, qui devrait évaluer leurs qualifications. Les experts soulignent que les professionnels de l’insolvabilité semblent suivre la ligne des prêteurs. Le professionnel de l’insolvabilité, disent-ils, ne devrait pas être subordonné aux prêteurs. Il y a eu des cas où le professionnel a été changé; il serait préférable que la personne soit embauchée de manière indépendante et qu’elle soit autorisée à diriger le processus de manière objective, sans aucune ingérence.

Encore une fois, les prêteurs doivent déléguer des personnes expérimentées – au moins au niveau d’un directeur général en chef – afin que les délibérations et le processus de vote soient plus significatifs. Apparemment, les représentants ne sont souvent pas pleinement familiarisés avec le cas en question ou suffisamment expérimentés pour être en mesure d’apporter une contribution efficace. Étant donné les cas où le prix final est très proche de la valeur de liquidation, il devrait incomber au CdC d’expliquer pourquoi il n’accepte pas la juste valeur. En général, le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) doit être modifié pour permettre la vente d’une entreprise en partie ; cela pourrait rapporter aux créanciers un meilleur prix.

C’est un fait que les prêteurs sont déçus par le CIRP et qu’il ne s’agit plus de leur première option lorsqu’ils tentent de résoudre le stress. Les ventes aux sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) sont désormais solides, car les banques préfèrent réduire les transactions en espèces contre des actifs entièrement provisionnés. Les cas de règlement unique (OTS) avec des promoteurs défaillants deviennent également courants. Certes, étant donné que de nombreux membres du CoC sont des banques du secteur public, les directions sont plus à l’aise pour mener à bien une résolution par le biais d’un processus contrôlé par les tribunaux. Dans l’affaire VIL, trois des créanciers dissidents et trois prêteurs de PSU ont fait appel de l’ordonnance, après que le tribunal eut signalé l’offre gagnante comme étant trop proche de la valeur de liquidation. Cela suggère qu’ils n’étaient pas à l’aise avec le point de vue du tribunal.

L’évaluation peut être délicate dans le meilleur des cas et les prêteurs avec leur sagesse commerciale sont les meilleurs juges. Cependant, les règles de base, fixées par l’IBC, doivent être dûment suivies ; la résolution Videocon a fini par nuire à l’inviolabilité de l’architecture basée sur des règles clairement définies de l’IBC et retarder le processus de résolution lui-même. Les prêteurs doivent améliorer leur jeu.

