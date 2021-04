Besoin d’un gros investissement dans les personnels de santé

Ces institutions devraient produire environ 22 500 médecins et 2 000 infirmières chaque année.

Par Anup Karan

Les agents de santé ont été applaudis dans le monde entier pour leurs services infatigables et assidus pendant la crise de Covid-19 – non seulement pour leur rôle dans la prestation de soins de santé et le sauvetage de vies, mais aussi pour des heures de travail extrêmement étirées, pour gérer des ressources limitées, contracter des infections et entretenir des infections inutiles et violence injustifiée. La pénurie de personnel de santé au cours de cette période a été largement exposée et de nombreuses souffrances des agents de santé sont liées à de telles pénuries à différents niveaux de soins et de traitement des patients. D’une part, les pays de l’OCDE bénéficient énormément d’une forte présence de médecins et d’infirmières d’origine indienne et formés en Inde dans des situations de crise comme celle-ci, et d’autre part, le système de santé du pays est aux prises avec un faible nombre de personnels de santé qualifiés.

Pénurie aiguë de personnel de santé: les ressources humaines sont nécessaires pour la prestation des services de santé et la santé de la population. Des États comme le Kerala et le Tamil Nadu ayant un ratio de population de personnel de santé élevé ont également des résultats élevés en matière de santé de la population. Ce n’est qu’en se dotant d’un personnel de santé suffisant, équitablement réparti, bénéficiant d’un soutien adéquat et performant qu’un pays peut atteindre ses objectifs en matière de santé. La pénurie de personnels de santé qualifiés et formés en Inde a été soulignée à plusieurs reprises dans plusieurs études de recherche. Une récente publication de cet auteur et de ses collègues, « Taille, composition et répartition des personnels de santé en Inde, pourquoi et où investir », publiée dans Human Resources for Health, en mars 2021, notait que la densité des personnels de santé en Inde n’est même pas la moitié des 44,5 agents de santé pour 10 000 personnes recommandés par l’OMS pour atteindre la couverture sanitaire universelle.

Bien que les données du conseil d’enregistrement des médecins et des infirmières montrent une disponibilité de 11,6 médecins lakh et 23,4 infirmiers lakh à partir de 2018, le PLFS de l’ONSS pour 2018-2019 indique que plus de 30% des médecins et plus de 50% des infirmières possédant les qualifications adéquates ne font pas partie des personnels de santé actuels. La densité de personnels de santé actifs qualifiés en Inde est aussi faible que 12 à 13 médecins (y compris les praticiens AYUSH) et infirmières / sages-femmes pour 10000 personnes, soit près de la moitié du seuil minimum recommandé par l’OMS de 22,8 agents de santé pour 10000 personnes requis pour couverture de 80% des accouchements assistés par une accoucheuse qualifiée. De plus, le nombre d’infirmières par médecin en Inde est très faible, environ 1,3 infirmier par médecin en moyenne, contre trois infirmiers par médecin dans les pays développés.

Répartition asymétrique: outre la faible disponibilité, la répartition de ces agents de santé est fortement biaisée, les États les moins développés comme l’Assam, le Bihar, le Jharkhand, le Madhya Pradesh, l’Odisha et l’Uttar Pradesh ayant un ratio de population d’agents de santé aussi bas que 6 à 8 agents de santé. pour 10 000 personnes. En outre, plus de 60% des médecins et un peu plus de 50% des infirmières / sages-femmes sont employés dans le secteur privé, tandis que les établissements publics de différents États signalent un niveau élevé de vacances de postes par rapport aux postes sanctionnés d’agents de santé. La répartition inégale des agents de santé est prononcée dans les milieux ruraux et urbains. Alors que la population rurale représente environ 66% du total de l’Inde, seuls 33% du personnel de santé total et seulement 27% des médecins sont disponibles dans les zones rurales.

Besoin d’investissement en personnel de santé: Conscient de la pénurie aiguë et de la répartition inégale du personnel de santé, le gouvernement central vise à augmenter le nombre de médecins et d’infirmières et a annoncé la création de nouveaux établissements d’enseignement – 157 facultés de médecine et environ 50 établissements de soins infirmiers en différentes phases. Ces institutions devraient produire environ 22 500 médecins et 2 000 infirmières chaque année. Cela implique que même si 100% des nouveaux diplômés rejoignent le personnel de santé, il faudra plus de 10 ans pour ajouter 2,5 lakh de professionnels de la santé au personnel de santé actif qualifié existant d’environ 15 lakh. Étant donné que la population au cours de la même période augmentera probablement d’un peu moins de 2% par an, la densité des personnels de santé pour 10000 personnes n’augmentera que marginalement d’ici 2030.

L’Inde a besoin de gros investissements pour atteindre ne serait-ce que le seuil minimum de 22,8 personnels de santé pour 10 000 personnes. Il est nécessaire d’ouvrir de nouvelles institutions pour former des médecins et des infirmières, et de créer un environnement propice et des packages salariaux attractifs pour encourager les professionnels de la santé qualifiés à rejoindre le personnel de santé actif.

L’auteur est professeur supplémentaire, Institut indien de santé publique de Delhi, Fondation de la santé publique de l’Inde. Les opinions sont personnelles

