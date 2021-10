Besoin d’un ministère distinct axé sur les micro-entreprises avec un soutien politique dédié : CIA

L’association et ses membres ont mené une enquête en juin de cette année auprès de plus de 81 000 travailleurs indépendants et entrepreneurs gérant des micro et petites entreprises.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le Consortium of Indian Associations (CIA), un organisme de premier plan des MPME représentant environ 50 associations de MPME à travers le pays, a exhorté le gouvernement à créer un ministère distinct pour les micro-entreprises afin de mieux cibler et soutenir les politiques des micro-entrepreneurs. La demande découle du fait que plus de 99% des entreprises de la catégorie MPME sont des micro-unités, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 crores de Rs, ce qui n’est pas comparable aux entreprises dont le chiffre d’affaires atteint 250 crore de Rs. Selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, sur 6,33 crore de MPME en Inde, 6,30 crore sont des micro-entreprises, tandis que 3,31 lakh sont de petites unités et seulement 5 000 sont des moyennes entreprises représentant 0,52 % et 0,01 % du total estimé. MPME, respectivement.

« Comment peut-on avoir la même voie sur une autoroute pour un cycliste et un camion ? C’est exactement ce qui se passe au nom des MPME. Une entreprise réalisant un chiffre d’affaires de Rs 1 lakh par mois et Rs 20 crore par mois sont toutes deux appelées MPME. Tout cela est gérable quand les choses vont bien mais sûrement pas quand il y a le chaos. Maintenant, nous ne pouvons administrer aucun stimulus ou allégement à aucune entreprise dans le pays, même si nous le voulons. Par exemple, nous proposons le même plan de relance pour une entreprise engagée dans la gestion d’un salon ou d’un transporteur ou d’un fabricant, ou d’un exportateur ou d’un institut de formation. Donner un seul médicament pour tous les problèmes rend impossible de s’attendre à un remède à moins que la chance ne sauve le patient », a déclaré KE Raghunathan, responsable de la CIA à Financial Express Online.

L’association et ses membres ont mené une enquête en juin de cette année auprès de plus de 81 000 travailleurs indépendants et entrepreneurs gérant des micro et petites entreprises. L’enquête a noté que 73 pour cent des PME n’ont fait aucun bénéfice au cours de l’exercice 21 tandis que 88 pour cent des personnes interrogées n’avaient encore bénéficié d’aucun des plans de relance introduits par le gouvernement.

Pour aider les micro-entreprises à se remettre de l’impact de Covid, la CIA a également suggéré au gouvernement d’exempter les unités de la TPS pendant deux ans ainsi que de l’exemption de PF/ESI pendant deux ans. D’autres demandes clés étaient un moratoire inconditionnel de tous les types de prêts inférieurs à 2 crores de roupies pour commencer les paiements EMI à partir de septembre 2022 et jusque-là les intérêts devant être conformes aux intérêts de RBI Repo, l’apurement immédiat de toutes les cotisations en attente payables par les unités centrales du secteur public, les entreprises d’État et les entreprises offrent des prêts supplémentaires à toutes les micro-entreprises qui recherchent des fonds sans aucune condition d’éligibilité jusqu’à 50 pour cent de leur facilité actuelle, renoncent à l’impôt sur les plus-values ​​pour la vente d’usines afin de régler les prêts et de réinvestir dans l’entreprise, ouvrir des magasins à prix juste et proposer des matières premières à prix fixe pendant un an et avec des conditions de crédit aux micro-entrepreneurs, etc.

