Besoin d’un outil UI/UX ? Ne cherchez pas plus loin que Mockitt

Travailler sur des projets de conception UI/UX peut souvent être frustrant en raison de leur complexité et de la difficulté d’essayer de collaborer avec plusieurs autres personnes sur des tâches en même temps.

L’un des meilleurs moyens de surmonter ces obstacles est d’utiliser des outils efficaces, mais malheureusement, la plupart des outils de conception et de prototypage actuels manquent de bonnes solutions.

Cependant, cela a changé avec l’arrivée de Wondershare Mockitt. Il s’agit d’un outil de conception et de prototypage clair, simple et puissant qui vous permettra, à vous et à votre équipe, de travailler ensemble rapidement et efficacement sans interfaces déroutantes ou autres complications. Voici pourquoi Mockitt est différent (et meilleur) que ses pairs.

La première chose qui fait de Mockitt un outil si efficace est sa puissance et ses capacités. Que vous ayez besoin de planifier et de tracer vos idées, de créer un prototype rapide ou de créer des designs magnifiques et attrayants que les utilisateurs adoreront, Mockitt a un outil parfait pour vous.

L’outil d’organigramme de Mockitt est idéal pour planifier la logique de vos conceptions, car avec lui, vous pouvez visualiser rapidement chaque étape du processus avec une grande variété de formes, couleurs, lignes et polices différentes. Ces options aident à garder tout organisé et facile à comprendre, vous offrant une base solide sur laquelle travailler lorsque vous passez aux étapes de prototypage et de conception.

En parlant de prototypage, Mockitt est également livré avec une suite d’excellents outils de prototypage. Avec des tonnes de widgets différents disponibles et la possibilité de créer des dossiers, des transitions, des animations et diverses règles de programmation, vous pouvez tout créer, d’une simple maquette à un prototype avancé en toute simplicité.

Mockitt comprend également des centaines de modèles et de ressources multimédias différents qui peuvent être utilisés pour réaliser des prototypes en quelques minutes si votre équipe a besoin de quelque chose rapidement.

Enfin, Mockitt est également livré avec un outil de conception qui vous permet de prendre votre prototype et de l’embellir avec de beaux designs. Avec cet outil, vous pouvez utiliser une grande variété de graphiques, de formes, de couleurs, d’images, de polices, de symboles et plus encore sur autant de calques et de pages que vous le souhaitez.

L’outil de conception vous permet même de créer des conceptions pour les appareils de bureau et mobiles, garantissant que les utilisateurs adoreront utiliser votre interface quel que soit l’appareil qu’ils utilisent pour le faire.

L’outil de conception prend également en charge l’importation de fichiers Sketch et l’exportation de votre conception, ce qui signifie que vous pouvez l’intégrer de manière transparente dans votre flux de travail existant.

Facile à apprendre, facile à maîtriser

Deuxièmement, Mockitt est également incroyablement convivial pour les débutants, mais il ne sacrifie aucune fonctionnalité avancée. Cela est dû à l’interface propre et claire de l’outil qui ne vous submerge jamais avec trop d’informations à la fois, mais qui dispose toujours d’options plus avancées si vous en avez besoin.

Les divers outils de Mockitt utilisent également un système de glisser-déposer qui permet d’ajouter des éléments ou d’effectuer des modifications facilement et rapidement. Par rapport aux systèmes utilisés par d’autres outils, cette approche par glisser-déposer est beaucoup plus rapide, plus simple et précise.

La collaboration n’a jamais été aussi simple

Enfin, Mockitt a été conçu à partir de zéro pour garantir une collaboration transparente avec les autres.

Tous les outils de Mockitt vous permettent, à vous et aux membres de votre équipe, d’apporter des modifications et des ajouts en même temps sur le cloud, avec une sauvegarde automatique et des mises à jour en temps réel.

Dans les situations où l’accès à certaines parties de vos projets doit être limité à certaines personnes, Mockitt dispose également d’outils spécifiques à l’administrateur qui leur permettent de restreindre l’accès et d’accorder différents niveaux d’autorisations à chaque membre de l’équipe.

Cette fonctionnalité garantit que vous n’aurez pas à vous soucier du fait que vos collègues modifient des parties du projet qu’ils ne sont pas censés faire.

Designers UI/UX : Mockitt offre tout ce dont vous avez besoin !

(Crédit image: Mockitt)

Alors que de nombreux outils de conception disponibles de nos jours manquent de fonctionnalités importantes, Mockitt se démarque non seulement en offrant une tonne d’outils d’organigramme, de prototypage et de conception, mais également en utilisant une interface simple et propre ainsi que systèmes de collaboration.

Avec Mockitt, vous et votre équipe pouvez tout créer, d’un simple plan d’organigramme à une interface utilisateur de premier ordre sans aucun obstacle.

Notamment, il existe même une version gratuite de Mockitt qui vous permet de profiter d’une grande partie de ce qu’il offre sans même payer un centime.

Un essai gratuit est également disponible pour les versions les plus avancées de l’outil, y compris les versions personnelle et professionnelle. De plus, les versions payantes de Mockitt sont incroyablement abordables avec des prix commençant à 12,9 $/mois.

Wondershare Mockitt

Wondershare Mockitt est l’outil ultime pour les concepteurs UI/UX. Avec des tonnes de fonctionnalités, une interface conviviale et des tonnes d’options de collaboration, Mockitt est parfait pour les concepteurs individuels et les équipes.Voir l’offre