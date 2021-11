Besoin d’un prêt personnel ? Découvrez les banques offrant les taux d’intérêt les plus bas

Avant de contracter un prêt personnel, assurez-vous de bien connaître certains des facteurs cruciaux.

Lorsqu’il s’agit d’emprunter facilement pour répondre à un besoin urgent de fonds, les prêts personnels arrivent en tête des charts. Ils sont une option de financement populaire car ils ne vous obligent pas à mettre en gage une garantie comme dans le cas d’un prêt immobilier ou d’un prêt automobile. Cela fait d’un prêt personnel un prêt non garanti qui est proposé à un taux d’intérêt plus élevé par les institutions financières pour cette raison. Lorsque vous êtes sur le marché pour bénéficier d’un prêt personnel, essayez de vous concentrer sur un prêteur qui offre le taux d’intérêt le plus bas.

Avant de contracter un prêt personnel, assurez-vous de bien connaître certains des facteurs cruciaux. Bien que les prêteurs soient prêts à sanctionner un prêt personnel à quelque fin que ce soit, ils vérifieront votre pointage de crédit et votre stabilité financière avant de le faire.

Les critères d’éligibilité au prêt diffèrent pour les salariés et les indépendants. Les personnes salariées à la recherche d’un prêt personnel seraient tenues de fournir des fiches de paie de 3 mois, le formulaire 16 et les déclarations de revenus de l’année précédente, tandis que les travailleurs indépendants devront peut-être présenter des états financiers vérifiés ainsi que le RTI des deux dernières années. Leur entreprise doit être en activité depuis au moins deux ans. Ils peuvent également avoir besoin d’un permis d’exercice s’ils sont des professionnels tels que des médecins, des CA, etc., selon BankBazaar.

De plus, si vous gérez déjà d’autres prêts, vous devez les effacer avant d’en demander un nouveau afin d’augmenter votre pointage de crédit et votre admissibilité au montant du prêt. Assurez-vous qu’il n’y a pas de retards et de défauts de paiement dans le paiement de vos IME de prêt et de vos factures de carte de crédit, car cela peut avoir une incidence sur votre pointage de crédit et vos chances d’approbation de prêt.

Lorsque vous contractez un prêt personnel, n’oubliez pas de n’emprunter que ce dont vous avez besoin. Cela facilitera non seulement les remboursements, mais évitera également les tensions financières inutiles. Pour obtenir la meilleure offre, n’oubliez pas de comparer les taux d’intérêt offerts par les différents prêteurs. En effet, même une légère différence de taux d’intérêt peut vous aider à économiser une bonne somme d’argent pendant la durée du prêt. Vous pouvez également utiliser un calculateur EMI de prêt personnel pour estimer combien vous paieriez en tant que mensualité équivalente (EMI).

Si vous cherchez à contracter un prêt personnel, voici 25 banques qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts personnels de Rs 5 lakh pour une durée de cinq ans et les IME indicatifs que vous devrez payer. Notez que les taux d’intérêt qui vous sont applicables pourraient être plus élevés en fonction du montant de votre prêt, de la durée de votre prêt, de votre cote de crédit ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi.

Banques offrant les taux d’intérêt les plus bas et des IME indicatifs sur un prêt personnel de Rs 5 Lakh pendant 5 ans

Avis de non-responsabilité : données compilées par BankBazaar.com à partir du site Web de la banque respective au 2 novembre 2021. Les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts personnels pour les banques publiques et privées cotées (ESB) (à l’exclusion des petites banques financières) ont été pris en compte pour la compilation des données, quel que soit le prêt montant et durée. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet n’ont pas été prises en compte. Les données collectées auprès des banques sont classées par ordre croissant en fonction du taux d’intérêt, c’est-à-dire que la banque offrant le taux d’intérêt le plus bas sur le prêt personnel est placée en haut et le plus élevé en bas. L’EMI est calculé sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 5 lakh avec une durée de 5 ans (les frais de traitement et autres sont supposés être nuls pour le calcul de l’EMI). Les intérêts mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions de la banque. * Taux d’intérêt en rack ; ** APR min du 21 juillet au 21 septembre ; *^pour les seniors ^^Offre d’intérêt festif jusqu’au 15 novembre 21

