Besoin d’un prêt personnel ? Sachez en bénéficier à un taux d’intérêt inférieur

Pour obtenir un certain allégement sur les taux d’intérêt, ce que vous devez faire est de maintenir une bonne cote de crédit.

Les prêts personnels sont plus faciles à obtenir car ce sont des prêts non garantis et aucune garantie n’est nécessaire pour bénéficier d’un tel prêt. Cependant, sans aucun titre sous-jacent, les taux d’intérêt sur les prêts personnels sont beaucoup plus élevés que ceux des prêts garantis – comme les prêts immobiliers, les prêts en or, etc.

« Les prêts personnels sont des prêts non garantis qui peuvent être utilisés à toutes les fins que le client choisit, telles que des achats urgents, des dépenses de mariage, des rénovations de maison ou tout autre besoin financier qui doit être satisfait. Afin de bénéficier d’un prêt personnel à un taux d’intérêt inférieur, le conseil le plus souvent recommandé est de toujours conserver une cote de crédit saine, c’est-à-dire supérieure à 700 ou 750. Lors de la demande de ce type de produit de prêt, certains détails l’historique pour identifier si l’emprunteur a remboursé les prêts précédents à temps, les déclarations de revenus pour vérifier la capacité de remboursement et quelques autres documents pertinents tels que les numéros de sécurité sociale, les pièces d’identité émises par l’État, etc. sont collectés », a déclaré Anuj Kacker, co-fondateur , FRÉO.

« Une bonne cote de crédit est utile pour garantir la durée de remboursement souhaitée. Un bon historique de remboursement de leurs IME aide également les consommateurs à négocier un meilleur taux d’intérêt sur le prêt personnel. Le consommateur doit toujours être à l’affût des différentes offres proposées par les différents prêteurs et doit être en mesure d’être attentif aux changements annoncés en termes de taux d’intérêt, de frais sur les prêts et de frais cachés afin de pouvoir prendre la meilleure décision temps le plus rapide pour le meilleur taux. Une bonne histoire d’emploi contribue à améliorer l’admissibilité à l’obtention d’un prêt personnel. De plus, le consommateur doit toujours être conscient de la façon dont les intérêts sont calculés et des conditions du prêt afin de ne pas être surpris. Les consommateurs peuvent également éviter d’approcher plusieurs prêteurs car cela affecte leur pointage de crédit et réduit les chances d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt », a déclaré Kacker.

Selon Pranjal Kamra, PDG de Finology, pour bénéficier de prêts personnels aux taux d’intérêt les plus bas, il faut :

1. Maintenez une bonne cote de crédit : Votre pointage de crédit illustre votre capacité à rembourser le prêt à temps. Plus votre pointage de crédit est bon, plus il vous sera facile de vous prévaloir d’un prêt. Les prêteurs décident du taux d’intérêt, du montant du prêt et des autres conditions liées au décaissement du prêt. Ainsi, afin de bénéficier d’un prêt personnel au taux d’intérêt le plus bas possible, il faut maintenir une cote de crédit élevée.

2. Faites une demande de prêt garanti : Les prêts non garantis facturent un taux d’intérêt plus élevé en raison du manque de sécurité et, par conséquent, il faut demander un prêt garanti.

3. Faites une demande auprès de la banque au lieu des NBFC : Les NBFC ou les prêteurs privés facturent un taux d’intérêt plus élevé et le montant déboursé est de petite taille. Par conséquent, il faut faire une demande auprès d’une banque pour profiter d’un taux d’intérêt inférieur.

4. Inspectez le taux d’intérêt pour diverses durées de prêt : Les prêteurs offrent des taux d’intérêt différents pour des durées différentes. Par exemple, pour un mandat plus long, le taux d’intérêt sera généralement plus élevé.

5. Il faut aussi éviter les multiples demandes de prêt : Trop de demandes de prêt auprès de différents prêteurs feront plonger votre pointage de crédit et cela pourrait nuire à vos chances d’obtenir un prêt personnel à un taux d’intérêt inférieur. Essayez de maintenir votre score CIBIL au-dessus de 700 pour les questions ci-dessus.

Bien que les prêts personnels soient plus faciles à obtenir, en obtenir un à la hâte peut vous piéger.

«Dans cet environnement dirigé par les fintech, le taux d’intérêt le plus bas est une mesure relative et est passé de l’accord actuel du prêteur local au TAP du prêt en ligne grand public d’une fintech nouvelle ère. Bien que les fintechs offrent une excellente méthodologie pour obtenir un prêt discrètement et sans sortir ni faire la queue, il est important de comprendre tous les coûts associés au prêt avant de signer la ligne pointillée. Les emprunteurs peuvent utiliser l’un des nombreux calculateurs APR gratuits en ligne pour comprendre le coût et comparer les produits et les entreprises », a déclaré Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance.

