Besoin d’un programme d’emplois urbains : il peut être conçu pour maintenir les coûts pour le gouvernement et l’impact sur les salaires à un faible niveau

Mais, pour un scénario d’emploi urbain plus durable, le gouvernement doit penser à un programme d’emplois urbains.

La Commission parlementaire permanente du travail a demandé un système de garantie de l’emploi urbain. En effet, alors que certains emplois dans les villes sont de retour, une grande partie de ceux du secteur informel qui ont été perdus/suspendus en raison des blocages liés à Covid-19 et du changement de comportement social ne sont pas revenus. L’impact qui en résulte sur les travailleurs du secteur informel urbain n’est pas difficile à imaginer : près d’un quart de la main-d’œuvre du secteur informel en Inde (qui représente 80 % de la main-d’œuvre totale) est estimé être employé dans les zones urbaines. La « formalisation forcée » induite par la pandémie – le déplacement des entreprises des acteurs du secteur informel vers les acteurs du secteur formel alors que les opérations des premiers ont été gravement affectées par les restrictions de Covid – a le plus durement touché la main-d’œuvre informelle urbaine, comme l’a souligné récemment Pranjul de HSBC. Bhandari et Aayushi Chaudhary ; alors qu’historiquement, les ventes du secteur formel ont suivi le PIB nominal, pendant la pandémie, elles ont dépassé le PIB, indiquant qu’une grande partie des activités informelles a été transférée au secteur formel. Un rapport de chercheurs de l’Université Azim Premji montre que ce groupe a subi la pire perte de revenus en glissement annuel au cours des premiers mois après le verrouillage national de l’année dernière.

Au cours de la deuxième vague de Covid en Inde, à laquelle ont répondu des restrictions localisées, le chômage urbain a augmenté plus fortement que le chômage rural, bien que la deuxième vague ait frappé les zones rurales plus durement que la première vague. Selon les données du CMIE, le chômage urbain est passé de 7 % en mars à près de 15 % en mai tandis que le chômage rural est passé de 6 % à 10 % ; cela souligne la vulnérabilité des citadins pauvres. La demande accrue d’emplois MGNREGA à la suite de la pandémie montre que le programme d’emploi phare a été en mesure d’absorber une partie de la demande accrue dans les zones rurales alors que les migrants rentraient chez eux. Mais, pour un scénario d’emploi urbain plus durable, le gouvernement doit penser à un programme d’emplois urbains.

Les critiques pensent que cela aura un impact sur le marché des salaires en accaparant la main-d’œuvre urbaine – bien que plusieurs États aient déjà mis en place des programmes similaires – et laissera le secteur privé en suspens, affectant finalement l’investissement. Cependant, si le programme est conçu de manière à n’attirer la demande qu’en cas de besoin urgent, cela ne poserait pas autant de problème. En effet, si elle est basée sur des offres d’emploi, du genre d’économiste dont Jean Dreze a parlé, les préoccupations concernant les fuites et la demande importante peuvent toutes deux être prises en compte. Dreze a proposé l’année dernière un Emploi et formation urbains décentralisés (DUET), en vertu duquel le gouvernement peut émettre des vignettes d’emploi à des institutions et organismes publics spécifiques, comme les écoles, les hôpitaux, les municipalités, etc., pour des types d’emplois spécifiques, y compris l’entretien, les soins. , l’amélioration de l’environnement, etc. Il n’y aurait pas trop de détournement dans un scénario où le travail formé dans les MPME pourrait être plus rémunérateur, même si le programme donne les moyens à la chercheuse d’emploi de subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’elle trouve de meilleures opportunités. Alors que les chercheurs de l’Université Premji et d’autres, écrivant dans The India Forum, estiment un coût de Rs 1 lakh crore pour gérer une garantie d’emploi urbain de 100 jours pour 20 millions de travailleurs du secteur informel urbain, le fait est que la demande ne sera pas aussi élevée à mesure que l’activité du secteur privé rattrape son retard à mesure que la couverture vaccinale s’étend de manière significative. Il est temps que les États et le Centre examinent de près la nécessité d’un tel programme, en plus des logements abordables et de la portabilité des rations pour les migrants.

