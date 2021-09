Besoin d’une éducation de qualité au temps du Covid-19

La pandémie nous a donné l’occasion de remodeler le secteur de l’éducation afin de renforcer la résilience et d’engager la jeune génération de manière significative.

Par Ashwani Awasthi,

On pense que le tremplin vers le succès est l’éducation. En conséquence, les individus à la recherche de choses meilleures n’ont toujours laissé rien entraver leur progrès. L’épidémie de Covid-19, en revanche, s’est avérée être un facteur imprévu qui a interrompu une grande partie des activités mondiales, y compris l’éducation. Pour une durée indéterminée, presque tous les étudiants ont été obligés de se retirer de l’engagement en face à face dans leurs écoles et établissements d’enseignement supérieur.

Puis vint le numérique et la technologie de pointe, qui ont contribué à l’accomplissement le plus important : le transfert de l’éducation de la salle de classe au mode virtuel. Bien que l’accessibilité de l’éducation en ligne pour tout le monde dans une grande nation comme la nôtre soit contestée, elle a certainement inauguré une révolution silencieuse dans le domaine de l’éducation qui ouvrira la voie à de nombreuses réussites futures.

Le monde intensément compétitif d’aujourd’hui exige que l’on soit compétent dans plusieurs disciplines. Par conséquent, le nouveau modèle d’éducation hybride qui a émergé pendant cette période présente des avantages importants car cette modification facilite une meilleure compréhension et intensifie ainsi le résultat. Aussi, quel que soit le mode pédagogique, la responsabilité d’un enseignement de qualité continue d’incomber aux éducateurs et aux institutions. Parce que l’environnement est si dynamique et imprévisible, le mode hybride apparaît désormais comme un mode de vie qui va de l’avant.

E-learning efficace

L’apprentissage en ligne peut être rendu efficace en utilisant un mélange judicieux de divers outils technologiques innovants et de méthodes engageantes qui favorisent l’apprentissage et l’intelligence. Des applications offrant un enseignement des langues, des tuteurs virtuels, des communicateurs instantanés, des vidéoconférences, des collaborations pour le travail de projet, le partage de documents, une planification intelligente des cours – tous ces éléments sont désormais disponibles pour les éducateurs et les étudiants, faisant de l’éducation une expérience plus interactive. Ils facilitent le renvoi aux cours et aux notes et favorisent une meilleure rétention des connaissances. Offrir une éducation de qualité de manière efficace est l’une des caractéristiques de l’apprentissage en ligne et il va jouer un rôle crucial dans la refonte non seulement du secteur de l’éducation, mais de notre société dans son ensemble.

Jeunes bien éduqués et qualifiés – Les leaders de demain

L’accès à des cours en ligne, des collaborations, des conférences invitées et une communication instantanée avec d’éminents experts de divers domaines sont des ressources extrêmement précieuses que les étudiants doivent exploiter. De telles opportunités aideront à préparer les étudiants à de meilleures perspectives de carrière et leur donneront un avantage concurrentiel sur leurs pairs. L’Inde devrait se rétablir plus rapidement que la plupart des autres pays en raison de son autonomie et a besoin de nos jeunes compétents et qualifiés pour s’intensifier et nous faire avancer.

Par conséquent, il est important de comprendre que l’éducation est un investissement à long terme qui portera ses fruits à l’avenir. La pandémie nous a donné l’occasion de remodeler le secteur de l’éducation afin de renforcer la résilience et d’engager la jeune génération de manière significative.

L’essence de l’éducation du 21e siècle

L’Inde est la plaque tournante des logiciels et de la technologie qui a alimenté le progrès technologique à travers le monde. Cela a rendu possible des collaborations entre l’Inde et le reste du monde et contribue à un avenir meilleur avec un accès plus large aux avancées. La numérisation a permis aux étudiants indiens d’accéder aux derniers documents de recherche et de se connecter avec les chercheurs eux-mêmes, d’accéder facilement aux cours et ressources en ligne mondiaux.

La combinaison de l’innovation et de la restructuration fait désormais partie intégrante de tous les secteurs. L’éducation est un pilier crucial de notre société et il incombe aux jeunes citoyens de tirer parti de l’environnement propice pour construire, façonner ou reconcevoir de manière constructive leur propre avenir et celui de leurs communautés.

Alors que le monde se reconstruit et surmonte cette crise, il existe une opportunité importante d’accélérer la réflexion sur la manière de soutenir une éducation de qualité pour tous. La pandémie nous a poussés à surmonter les défis et les obstacles sur la voie de l’enseignement supérieur et nous a motivés à évoluer vers une éducation de qualité universelle et accessible qui peut façonner notre avenir et faire de nous les pionniers de demain.

(L’auteur est le directeur général de la RICS School of Built Environment, Amity University. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

