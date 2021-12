Besoin d’une intervention politique pour transformer le secteur sidérurgique indien, déclare Sajjan Jindal

Alors que Tata Steel a déjà commandé la première unité de capture de carbone de l’Inde pour réutiliser le CO2 capturé dans les hauts fourneaux de son usine de Jamshedpur, le président de Tata Metalliks, Sandeep Kumar, a déclaré qu’un réseau vert serait nécessaire dans la dépendance accrue des aciéries aux énergies renouvelables.

Le secteur sidérurgique indien aurait besoin de l’intervention politique du gouvernement pour être autosuffisant en termes d’intégration en amont et en aval, de sécurité des matières premières, en particulier en cas de charbon à coke et de réduction de la dépendance à l’égard des importations, a déclaré Sajjan Jindal, président et directeur général de JSW Steel.

Lors d’un conclave sur les minéraux, les mines et les métaux organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Bengale, il a déclaré que même si l’industrie sidérurgique avait besoin d’une approche transformatrice en vue du résultat de la COP-26, le principal obstacle au changement était la fermeture d’anciennes usines et la mise en de nouvelles usines à fort besoin en capital.

« Nous devons reconstruire l’industrie sidérurgique indienne », a déclaré Jindal, ajoutant qu’une politique proactive était nécessaire pour faciliter la fabrication d’acier vert.

Jindal a déclaré que même si l’industrie sidérurgique mondiale ne contribuait qu’à 0,7% du PIB mondial, elle contribuait à 7% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. L’Inde, dans sa prochaine phase d’expansion de sa capacité de 110 millions de tonnes ™ à 300 mt, devrait envisager une solution de capture et de stockage du carbone (CCUS), substituant le carbone à l’hydrogène vert et utilisant des énergies renouvelables pour faire fonctionner les aciéries.

Cependant, a déclaré Jindal, le plan d’expansion de son entreprise pour les quatre prochaines années serait plus que ce qu’il a réalisé au cours de la dernière décennie, bien qu’il n’ait divulgué aucun autre détail à ce sujet.

JSW Steel dispose actuellement d’une capacité de production d’acier intégrée de 28 mtpa, qu’elle souhaite augmenter à 37,5 mtpa d’ici 2025.

