Besoin d’une réponse budgétaire solide

La deuxième révision officielle de la croissance du PIB pour l’exercice 21 a montré une amélioration modérée par rapport à l’estimation pour l’exercice 21, passant d’une contraction prévue de 8,0% à une contraction de 7,3%, avec une forte activité au quatrième trimestre. Ces révisions auront des implications pour nos prévisions FY22.

La deuxième vague de Covid-19 montre des signes d’apaisement (bien qu’il y ait une rigidité persistante dans le nombre inférieur d’infections), entraînant des assouplissements progressifs des blocages dans certaines agglomérations urbaines des principaux États, mais il existe des risques importants. Un déploiement robuste de la vaccination est encore probablement dans quelques mois, et l’augmentation des voyages avec l’assouplissement des restrictions pourrait entraîner des poussées d’infection, du moins localisées, sinon une troisième vague.

Par conséquent, les perspectives d’une reprise économique restent incertaines, au moins jusqu’au T2FY22. Notre prévision pour la croissance du PIB réel pour l’exercice 22 est de 9,8 %, contre 11,8 % en mars 2021 (avant la deuxième vague). Il s’agit évidemment d’une cible évolutive. Une perspective plus prudente, au lieu de cette prévision ponctuelle, est une gamme de croissances possibles dans une bande de 9,0 à 10,5%, avec une probabilité de 60% de croissance pour l’exercice 22 étant de 9,5 à 10%.

Cela englobe à la fois la durée et l’intensité des blocages actuels (se poursuivant jusqu’en juin 2021). En comparaison, les prévisions des trois grandes agences de notation mondiales vont de 9,3 à 9,8 %. La première estimation officielle de l’Office national des statistiques pour l’exercice 22 complet ne sera disponible qu’en janvier 2022, les estimations pour le premier trimestre étant publiées en août. Les perspectives de croissance de RBI dans son rapport annuel indiquent que la prochaine réunion du MPC ne réduira que légèrement ses prévisions pour l’exercice 22 par rapport aux 10,5% précédents.

Le problème est que la perte probable de revenus et la réduction de l’activité économique seront beaucoup plus importantes que ne le suggèrent les chiffres du PIB. Les prévisions initiales sont largement basées sur les résultats financiers trimestriels d’un ensemble d’environ 3 000 sociétés cotées en bourse, et ce ne sont que des révisions ultérieures qui capturent progressivement les conditions de fonctionnement des petites entreprises, en particulier les micro et petites entreprises.

Déjà, diverses enquêtes et représentations d’associations industrielles de segments axés sur les services touchés par les nouvelles fermetures suggèrent qu’un nombre important d’entreprises ont été définitivement fermées ou sont gravement stressées. Malgré la plus faible intensité des blocages, il s’agit du deuxième choc d’activité en deux années consécutives, qui aurait entraîné un grave épuisement de l’épargne et l’accès aux fonds informels de la famille et des amis. Le coût élevé des soins médicaux dans les établissements privés a également eu un impact sur les économies même des familles à revenu moyen.

Un déploiement important des vaccinations prendra encore au moins deux mois. L’expérience de santé publique de la deuxième vague dissuadera les personnes non vaccinées de reprendre une activité sociale, contrairement à la saison des festivals 2020. Alors que la mousson devrait être très favorable cette année, la propagation des infections à Covid dans les villes de niveau 4 et 5 et les zones rurales crée de l’incertitude. Les données du CMIE sur le chômage montrent une augmentation significative dans les zones rurales et urbaines. Tout ceci suggère que la reprise de la demande refoulée sera beaucoup plus modérée cette année, les ménages étant à court d’épargne.

Mais une grande partie de cette préoccupation concernant les perspectives de reprise des petites et micro-entreprises est anecdotique, en l’absence de données formelles. Un regard sur certaines données passées d’un ensemble plus large d’entreprises pourrait servir de proxy pour la cicatrice réelle, la perte de revenus. Premièrement, en tant que contrefactuel, l’Inde est susceptible d’avoir perdu de façon permanente environ Rs 50-60 crore de lakh de revenus nominaux potentiels au cours de l’exercice 20 à l’exercice 22, par rapport à l’endroit où le PIB nominal de l’exercice 22 aurait été en l’absence des perturbations liées à Covid.

Deuxièmement, pour avoir une idée approximative de l’asymétrie des performances entre les grandes, moyennes et petites entreprises, nous avons segmenté un ensemble d’environ 1 900 entreprises non financières dont les résultats du 3TFY21 par ventes sont disponibles (le plus grand avec des ventes supérieures à Rs 250 crore au T2 , le plus petit crore de moins de Rs 5 et plusieurs segments entre les deux). Les résultats ne sont pas surprenants. La croissance des ventes suit une baisse d’ampleur ordinaire, tout comme les bénéfices et les dépenses des employés.

Troisièmement, les données disponibles jusqu’à l’exercice 19 du MCA-21 du ministère des Affaires étrangères donnent une idée de l’ampleur du problème au cours de l’exercice 21 et de l’exercice 22. Les ventes de 3 200 sociétés anonymes cotées cette année-là étaient de Rs 39 lakh crores (lc), les salaires payés Rs 4 lc avec des bénéfices d’exploitation de Rs 5,8 lc. En comparaison, les chiffres correspondants pour environ 13 000 sociétés anonymes non cotées étaient de Rs 17,3 lc, Rs 53 000 crore et Rs 1,8 lc. Pour l’ensemble des sociétés à responsabilité limitée de 2,3 lakh, ces chiffres étaient de Rs 34,5 lc, Rs 2,6 lc et Rs 2,1 lc, respectivement. Au cours de l’exercice 16, l’enquête de l’ONSS sur les entreprises non constituées en société avait estimé le nombre d’entreprises à 6,3 crore, contre 2,9 lakh de sociétés à responsabilité limitée ! L’ampleur minuscule de l’échelle de la grande majorité des entreprises en Inde est assez surprenante. Rappelez-vous, avant même que les tendances ne s’accélèrent après la pandémie, il y avait déjà un processus de consolidation vers les grandes entreprises, aggravant les disparités.

En l’absence d’une phrase plus heureuse, la « bonne » nouvelle est que l’impact sur les petites entreprises sera de moindre ampleur, mais cette perte sera répartie sur un grand nombre d’entreprises et d’entreprises, et donc de consommateurs, avec un impact important sur la demande. Et c’est là que réside la nécessité d’une réponse budgétaire solide.

