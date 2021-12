Besoin d’une solution NEET à l’imbroglio EWS

Obtenez des conseils NEET PG ; le règlement de l’affaire EWS peut attendre, la menace Omicron ne

La grève des médecins résidents – en grande partie concentrée dans la capitale nationale – est malheureuse. Le contexte dans lequel l’appel à la grève est intervenu, encore plus. Les associations de médecins résidents (RDA) ont annoncé une grève, en réponse à la répression policière de ceux qui protestaient contre le retard des conseils du PG pour le test d’admission national et d’éligibilité (NEET). L’examen NEET PG a lui-même été retardé cette année par la pandémie – qui a eu lieu en septembre, au lieu de janvier habituel – et le conseil qui aurait dû suivre a été retardé car une notification de juillet 2021 concernant la mise en œuvre du quota EWS avait été contestée dans le Cour suprême en août et le gouvernement voulait attendre son résultat. Ce qui a commencé comme une considération politique visant à uniformiser les règles du jeu dans les universités médicales est maintenant devenu un obstacle pour les candidats éligibles, qui auraient pu rejoindre le personnel de santé du pays ; étant donné la menace Omicron et la pression que subiront les systèmes de santé du pays s’il y a une autre vague d’infections, l’Inde ne peut tout simplement pas se permettre le retard NEET et les grèves des médecins.

Alors que la prochaine audience sur le sujet est prévue pour janvier 2022, le fait est que le retard a imposé des coûts importants. Seuls 55% des docteurs diplômés qui ont siégé pour NEET PG en 2020 se sont qualifiés – cela est peut-être plus une indication du petit bassin de sièges médicaux PG dans le pays que de la compétence des candidats.

Dans ce contexte, le retard des consultations et des admissions, cette année, se traduit également par une pression accrue sur les personnels de santé. Ce n’est pas quelque chose que le gouvernement ignore. En effet, selon The Wire, le ministère de la Santé de l’Union a écrit au ministère de la Justice, parlant de la possibilité imminente d’une année zéro pour ceux qui ont qualifié NEET PG 2021 ; le ministère de la Santé a également souligné le problème de la charge de travail des résidents de deuxième et troisième année du PG qui augmente considérablement sans qu’aucun résident de première année n’en assume une part. Cela mis à part, le retard est également une question de financement pour la catégorie même des SAP que le gouvernement souhaite aider avec le quota, étant donné que les médecins résidents du PG reçoivent également une allocation.

Avec la base même du quota EWS – le plafond de revenu – bloqué dans un litige, le solliciteur général, le 25 novembre, a déclaré au tribunal suprême que le gouvernement formerait un comité pour examiner la question. Lorsque le SC lui a demandé si la mise en œuvre de la réservation pouvait être reportée à la prochaine année universitaire étant donné que l’attente d’un résultat judiciaire affecterait une année complète d’études, le solliciteur général a insisté sur la voie du comité et a repoussé les admissions jusqu’à ce qu’il soit déposé. un rapport. Le gouvernement, on ne le soulignera jamais assez, a perdu l’occasion de procéder à des aveux alors même que la question du SAP était délibérée. Que le rapport, selon les reportages, soit présenté plus tard cette semaine est une petite consolation.

Le dilemme concernant le quota du SAP au sein du gouvernement – le ministère de la Justice sociale avait déclaré au Parlement que le plafond du SAP avait été fixé après une étude détaillée, et pourtant, il y a maintenant un comité qui réexamine ce plafond – ne peut pas être autorisé à affecter le personnel de santé de la manière dont il l’a fait. En effet, à une époque où les experts réclament des moyens non conventionnels pour intégrer davantage de personnel dans le personnel de santé, tout ce qui affecte le cours normal de l’induction n’est sûrement pas de mise ? Le gouvernement a pris une décision prospective en approuvant les doses de rappel pour les travailleurs de première ligne, y compris les travailleurs de la santé. Maintenant, il doit ouvrir la voie pour que le conseil NEET PG se produise au plus tôt.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.