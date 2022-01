Besoin d’une stratégie vaccinale plus solide

Nécessité d’ouvrir des boosters pour toutes les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidités, les afflictions immunitaires



Compte tenu du rythme rapide auquel les cas de Covid-19 augmentent, lors de la troisième vague de la pandémie en Inde, une stratégie de vaccination plus judicieuse aurait été plus réconfortante. De 27 553 nouveaux cas de Covid-19 au 1er janvier, l’Inde a enregistré 1,79 lakh de nouveaux cas lundi. Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur les boosters pour réduire les risques de morbidité grave et aider à prévenir l’évolution des variantes, en Inde, nous ne faisons que commencer.

La vaccination pour les 15-17 ans a démarré et la vaccination de « précaution » – des rappels en termes simples – pour les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées présentant des comorbidités est un bon pas en avant. Cependant, il est curieux que le gouvernement n’ait pas ouvert la vaccination de rappel pour toutes les personnes présentant des comorbidités, les personnes immunodéprimées et toutes les personnes âgées (bien qu’un certificat médical/une ordonnance établissant une comorbidité n’ait pas été rendu obligatoire).

En outre, une étude ICMR-RMRC de septembre de l’année dernière a avancé que les niveaux d’anticorps ont commencé à diminuer chez les receveurs de Covaxin après deux mois d’injection, alors que cela s’est produit pour Covishield après trois mois. Une étude publiée dans The Lancet a conclu qu’une troisième dose de Covishield administrée au moins 6 mois après une deuxième dose, multipliait par six les taux d’anticorps et maintenait la réponse des lymphocytes T. Ainsi, l’écart de 39 semaines entre la deuxième et les doses de rappel doit également être mieux expliqué.

Dans ce contexte, la Commission électorale (CE) a bien fait d’arrêter les rassemblements électoraux dans les États liés aux élections jusqu’après le 15 janvier. Dans le même temps, on se demande pourquoi il n’est pas possible d’avoir des élections en une seule phase. Au lieu de cela, les élections pour l’assemblée de l’Uttar Pradesh se dérouleront en sept phases et celles du Manipur en deux phases. Avec différents modèles, dont celui d’IIT Kanpur, ayant prédit un pic de la troisième vague début février, les longs sondages pourraient signifier une troisième vague plus longue.

Il est vrai que les élections à l’assemblée du Bengale occidental l’année dernière ont été menées alors même que la deuxième vague faisait rage, sans entraîner un grand pic par la suite dans cet État. Mais, une variante avec une infectiosité plus élevée que celle responsable de la deuxième vague pourrait lancer une boule de courbe, et la CE devait en être consciente. Comme l’a écrit Swaminathan Anklesaria Aiyar dans le Times of India, avec les machines à voter électroniques, la menace de capture d’isoloirs – qui a nécessité un scrutin progressif afin de permettre aux forces paramilitaires de sécuriser une zone après l’autre – a été largement écartée. À l’ère des médias sociaux et numériques aidant également à maintenir un contrôle sur les processus électoraux, la CE doit savoir qu’un scrutin d’un ou deux jours n’est pas tout à fait impensable.

Nous avons également besoin d’une image claire du nombre de cas Omicron ; la variante est considérée comme hautement infectieuse, mais les données officielles ne montrent que 4 033 cas. Certes, tous les échantillons positifs ne peuvent pas être séquencés—aucun pays ne dispose d’une infrastructure adéquate pour le faire. Mais, la question à se poser est de savoir si l’Inde fait suffisamment de séquençage. Même si 10 % des échantillons positifs depuis la détection d’Omicron en Inde ont été séquencés, un nombre aussi faible d’Omicron signalé suggérerait que Delta, qui était responsable de la deuxième vague dévastatrice, reste la variante dominante ; cela signifie que la flambée pourrait à nouveau submerger les soins de santé en Inde.

Et s’il ne s’agit pas de Delta – la poussée rapide observée jusqu’à présent suggérerait en effet une variante plus infectieuse – l’effort devrait être axé sur le suivi afin que les zones géographiques du pays qui sont en proie à une poussée aient une fenêtre pour renforcer les infrastructures de santé et personnel. Alors que certains chercheurs suggèrent qu’Omicron peut avoir une pathologie beaucoup plus bénigne – par rapport à Alpha et Delta – la possibilité d’une infectiosité plus élevée entraînant un nombre écrasant d’hospitalisations, au niveau de la population, ne peut être ignorée.

