Besoin d’une subvention de Rs 3 000 cr pour augmenter la capacité de vaccination au-delà de 100 millions par mois: Poonawalla de SII

PDG de SII, Aadar Poonawalla.

Le plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India (SII), a demandé au gouvernement une subvention de 3000 crores de Rs pour augmenter la capacité du vaccin Covishield Covid-19 au-delà de 100 millions de doses par mois qu’il atteindra d’ici la fin du mois de mai. La production de sérum est actuellement d’environ 65 à 70 millions de doses par mois.

Alors que le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré à CNBC-TV18 qu’il devrait rechercher d’autres sources de financement – prêts bancaires et avances sur fournitures – si le gouvernement n’était pas en mesure d’accorder une subvention, il a ajouté que l’argent était nécessaire non seulement pour remplacer les investissements réalisés mais aussi détourner les capacités existantes d’autres engagements en matière de vaccins. À court terme, il n’y avait pas d’autre moyen d’augmenter la capacité aux niveaux requis, a-t-il déclaré.

SII a fourni plus de 100 millions de vaccins au gouvernement et en a également exporté environ 30 millions à l’alliance Covax. Le plan visant à augmenter la capacité à 100 millions de doses par mois, a déclaré Poonawalla, avait été repoussé de quelques mois en raison de l’incendie de janvier.

La montée en puissance de la capacité de SII est essentielle car le gouvernement a déjà utilisé jusqu’à présent 8 crores de vaccins et, au rythme actuel de 4 millions par jour, dispose juste de suffisamment de fournitures pour cinq jours supplémentaires. Après cela, sur la base de la capacité actuelle de SII de 65 à 70 millions par mois – Bharat Biotech en produit 4 millions – le gouvernement ne peut pas vacciner plus de 2 à 3 millions de personnes par jour.

Les infections à Covid ayant été multipliées par six au cours du dernier mois seulement et des verrouillages locaux comme celui du Maharashtra ont déjà commencé – la haute cour du Gujarat a demandé à l’État d’envisager également un verrouillage – il existe également une possibilité de verrouillage national. BofA Securities a estimé qu’un verrouillage national pourrait réduire de 300 points de base l’estimation de la croissance du PIB de l’exercice 22.

Plusieurs ministres en chef demandent au gouvernement plus de liberté pour vacciner les jeunes; non seulement les personnes plus jeunes sont de plus en plus infectées, mais elles sont probablement les plus grands propagateurs. Les données de l’ICMR analysées par le Centre national de contrôle des maladies montrent que 22% des personnes atteintes de Covid-19 ont 21-30 ans, 22% ont 31-40 ans et 17% ont 41-50 ans.

À la fin du mois de mai, a déclaré Poonawalla, SII aurait fourni tout ce qui avait été commandé et envisagerait de renégocier avec le gouvernement pour d’autres approvisionnements.

SII a jusqu’à présent fourni 30 millions de doses à l’alliance mondiale pour les vaccins et ne leur a pas fourni environ 40 millions de doses. En janvier et février, environ 60% de la capacité de SII a été exportée, mais à partir de mars, la société a temporairement priorisé les besoins en vaccins de l’Inde. Poonawalla a déclaré qu’il espérait être en mesure de fournir la moitié de sa production pour les exportations d’ici 2-3 mois.

Outre le vaccin Covishield, SII fabrique également le Covovax de Novovax et celui-ci sera probablement lancé d’ici septembre. Cependant, étant donné la restriction américaine sur les exportations de matières premières, la production de celles-ci pourrait être réduite. SII est également en pourparlers pour un rapprochement avec la société russe, RIDF, pour fabriquer le vaccin Spoutnik et prévoyait prendre un mois ou deux.

