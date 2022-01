Dans l’affidavit, le gouvernement central a demandé l’annulation du recours contre l’ordonnance accordant la délégation inter-cadre et l’extension de service à Asthana.

Justifiant la nomination de Rakesh Asthana au poste de commissaire de police de Delhi, le Centre a déclaré à la Cour suprême qu’il y avait un « besoin impérieux » d’avoir quelqu’un comme lui à la tête de la police de Delhi compte tenu des « situations extrêmement difficiles » de la capitale nationale. de l’ordre public, les questions de maintien de l’ordre et leurs implications sur la sécurité nationale, a rapporté Hindustan Times.

Dans un affidavit en réponse à des pétitions contestant la nomination d’Asthana le 27 juillet de l’année dernière, le Centre a affirmé que l’agent IPS par lots de 1984 avait été nommé pour « assurer une police efficace sur la récente situation d’ordre public qui s’est produite dans le territoire de la capitale nationale de Delhi » et qu’il bénéficiait à la fois d’une délégation intercadre et d’une prolongation de service « dans l’intérêt public ».

L’officier IPS par lots de 1984, agissant en tant que directeur général de la Force de sécurité des frontières, a été nommé commissaire le 27 juillet, quatre jours avant sa retraite le 31 juillet.

Le requérant, l’avocat Sadre Alam, a demandé l’annulation de l’ordonnance du 27 juillet du ministère de l’Intérieur nommant Asthana au poste de commissaire de police de Delhi tout en lui accordant une députation inter-cadre et une prolongation de service d’un an.

La pétition affirmait que la nomination d’Asthana était une violation claire et flagrante des instructions adoptées par la Cour suprême dans l’affaire Prakash Singh, car l’officier n’avait pas un mandat résiduel minimum de six mois et aucun panel UPSC n’a été formé pour sa nomination à Delhi. Commissaire de police.

Dans son affidavit de l’année dernière, le Centre avait

a déclaré que la nomination d’Asthana et la prolongation de son mandat ont été faites dans l’intérêt public, en gardant à l’esprit les divers défis liés à l’ordre public auxquels la capitale nationale est confrontée, qui ont des implications pour la sécurité nationale ainsi que des implications internationales et transfrontalières.

Défendant sa nomination, le Centre a déclaré qu’il ressentait un « besoin impérieux » ? nommer une personne à la tête des forces de police de Delhi, qui avait une expérience diversifiée et vaste de la direction d’une grande force de police dans un grand État ayant divers problèmes politiques et d’ordre public / expérience de travail et de supervision de l’Agence centrale d’enquête (s) ainsi que les forces paramilitaires ??.

