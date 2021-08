Besoin urgent de passer à un système alimentaire à base de plantes : rapport du GIEC

in

Le Traité basé sur les plantes (ainsi que le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles) fournit une voie logique vers les solutions nécessaires maintenant.

Les conclusions du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont clairement indiqué que le monde doit se transformer de toute urgence en un système alimentaire à base de plantes, l’initiative du Traité basé sur les plantes, une campagne populaire visant à mettre les systèmes alimentaires au premier plan des lutter contre la crise climatique – a dit.

Le rapport du GIEC indique qu’il existe une faible chance de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, et qu’il est urgent de limiter les combustibles fossiles et la déforestation.

« Le monde atteindra le point de basculement de la température 19 ans plus vite que prévu. La planète atteindra 1,5°C en se réchauffant une décennie plus tôt. S’ils ne tombent pas du tout, nous sommes sur la bonne voie pour 4-5C, qui est le territoire de l’apocalypse. Les scientifiques avertissent que l’effondrement des principaux courants atlantiques, des calottes glaciaires et de la forêt amazonienne ne peut être exclu », a-t-il déclaré.

Nicola Harris, directeur des communications chez Plant Based Treaty, a déclaré que le rapport indique clairement que des réductions rapides, fortes et durables des gaz à effet de serre sont nécessaires maintenant. « On ne peut pas attendre deux, cinq ou dix ans. Nous devons nous transformer de toute urgence en un système alimentaire à base de plantes si nous voulons réduire le méthane à des niveaux sûrs et ralentir le réchauffement climatique », a déclaré Harris.

La coordinatrice de la campagne pour le traité, Anita Krajnc, a déclaré : « Bien que le dioxyde de carbone soit le gaz dominant, des réductions plus importantes du méthane sont essentielles. Le Traité basé sur les plantes (ainsi que le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles) fournit une voie logique vers les solutions dont nous avons besoin maintenant. »

L’initiative du Traité basé sur les plantes, calquée sur le Traité sur les combustibles fossiles, vise à stopper la dégradation des écosystèmes critiques causée par l’agriculture animale et à promouvoir une transition vers des régimes alimentaires plus sains, durables et à base de plantes. C’est également un compagnon de l’Accord CCNUCC/Paris.

