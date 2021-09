Bespoutine a battu Painter dans « Fight for Peace »

(Photo : Fourni)

Le poids welter invaincu Alexander Besputin a éliminé le Mexicain Mauricio « Trompas » Pintor au cinquième tour, dans l’événement principal d’une carte qui a eu lieu ce samedi, au Palais des sports Ivan Yarygin à Krasnoïarsk, au cœur de la Sibérie, en Russie.

Besputin a posté deux knockdowns, le dernier produisant un décompte complet de dix au cinquième tour, pour mettre fin à l’action à 1:46 minutes.

Avec ce résultat, Besputin a amélioré son record à 15-0, avec 11 KO, tandis que « Trompas » Pintor est tombé à 24-4-1.

Ce combat a célébré l’engagement du World Boxing Council envers BoxVal, une partie intégrante de Scholas Occurentes, la fondation non religieuse du pape François, qui favorise et promeut la paix dans le monde, en particulier parmi les jeunes.

Ce « Combat pour la paix » était un hommage à l’inclusion et un effort continu pour construire des ponts et promouvoir la paix dans le monde. BoxVal (Boxing with Values) est le programme de boxe de Scholas qui atteint tous les coins du monde à travers notre sport et est administré par le WBC.