Bessy, l’épouse de Joe Gatto, s’exprime sur la séparation

La base de fans d’Impractical Jokers a été prise au dépourvu vendredi lorsque le membre de la troupe Tenderloins, Joe Gatto, a révélé qu’il quittait la série. Gatto a cité ses responsabilités parentales au milieu de sa séparation d’avec sa femme, Bessy Gatto. Maintenant, Bessy parle de la séparation. Elle a confirmé la malheureuse mise à jour de la relation, tout en réitérant également qu’ils seraient coparentaux de leurs deux enfants, Milana, 6 ans, et Remington, 4 ans.

« Bonjour à tous. Avec amour et respect, nous avons décidé de nous séparer », a écrit Bessy. « Bien que nous ne soyons plus un couple, nous serons toujours une famille pour nos beaux enfants et nous sommes impatients de coparentalité ensemble. Nous vous demandons de respecter notre vie privée alors que nous naviguons ensemble dans ce nouveau chapitre. Et bien sûr, nous continuera à aider les animaux et à sauver les chiens, ce qui nous passionne tous les deux ! »

Gatto, 45 ans, a annoncé la nouvelle aux millions de fans d’Impractical Jokers et de Misery Index avec une sombre publication sur Instagram vendredi soir. Il partageait bon nombre des mêmes sentiments que Bessy dans sa légende tout en reconnaissant le lien qu’il partage avec ses co-stars, Sal Vulcano, Brian « Q » Quinn et James Murray.

« Hé, tout le monde. Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué avec Impractical Jokers », a écrit Gatto sur Instagram. « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner. Bessy et moi J’ai décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent de nos deux enfants incroyables.

« En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie. Je sais qu’elles continueront à faire rire le monde. Et même si nous sommes tous les quatre ceux que vous voyez tous, cela le spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux. À tous les fans incroyables, merci de m’avoir permis de vous faire rire avec les jokers. Ils disent que le rire est le meilleur remède, et j’espère avoir pu en fournir une partie au cours de la dernière décennie. Te voir rire a été mon propre remède, en particulier en ces temps étranges et difficiles où nous nous trouvons . Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. «

Ce bouleversement intervient alors que la troupe Tenderloins prépare la saison 10 d’Impratica Jokers. En 2020, ils ont sorti un film basé sur l’émission télévisée, intitulé à juste titre Impractical Jokers: The Movie. La saison 9 de l’émission s’est déroulée de mai à août 2021.